Ciclo ovárico: cómo las hormonas impactan en deporte y sexualidad

El ciclo ovárico de la mujer no solo regula la menstruación, sino que también tiene un impacto directo en el rendimiento físico, la sexualidad y el estado emocional, según explicó la Dra. Mónica Gelsi, sexóloga y ginecóloga, en De esto sí se habla: Salud y sexualidad.

“Una mujer no está igual cuando está menstruando que cuando está ovulando”, señaló Gelsi, destacando que estas variaciones afectan tanto el deseo sexual como el humor y la autoestima. Por ello, la especialista recomienda hablar del ciclo ovárico y no solo del ciclo menstrual, para jerarquizar la función del ovario, un órgano clave en la maternidad y en el bienestar general.

La ginecóloga explicó que estas fluctuaciones hormonales también tienen relevancia en el deporte. “El Dr. Jorge Vázquez está estudiando cómo el rendimiento deportivo cambia según el ciclo ovárico. Por ejemplo, en jugadoras de fútbol el riesgo de lesión del ligamento cruzado varía según la fase hormonal”, indicó Gelsi. Además, advirtió que las mujeres que toman anticonceptivos o que sufren entrenamientos extremos pueden experimentar alteraciones en el ciclo ovárico, lo que puede afectar su salud.

El equilibrio hormonal femenino, resaltó la especialista, depende también de una adecuada alimentación, con un aporte suficiente de grasas saludables para la producción de hormonas. Los trastornos de la alimentación o el exceso de ejercicio pueden generar desórdenes hormonales y afectar tanto la salud física como emocional de la mujer.

“Es fundamental respetar el ciclo ovárico y comprender cómo influye en distintas áreas de la vida para prevenir lesiones, mantener la salud y potenciar el bienestar”, concluyó la Dra. Gelsi.