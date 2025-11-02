El camión oncológico de Salta realiza mamografías gratuitas del 3 al 7 de noviembre en Cafayate, La Viña y Cnel. Moldes. Solo para mayores de 40 sin obra social.
Trasplantes renales pediátricos: Gestiones clave en Salta
Equipos de Salud y el INCUCAI avanzan en las gestiones para realizar trasplantes renales pediátricos en Salta. Se evaluaron áreas clave del Hospital Materno Infantil.Salud02/11/2025
El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, el gerente del hospital Público Materno Infantil, Esteban Rusinek y el director del CUCAI, Luis Canelada recibieron al equipo técnico del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en el marco del trabajo conjunto para que en Salta se concreten trasplantes renales pediátricos.
De la jornada participaron la directora científica del INCUCAI, Liliana Bisigniano, y la asesora técnica en trasplante renal pediátrico, Marta Monteverde, quienes realizaron una visita técnica al hospital con el propósito de evaluar las condiciones estructurales y operativas necesarias para desarrollar este tipo de procedimientos en la provincia.
Durante la recorrida, las autoridades visitaron áreas clave vinculadas al proceso de trasplante, como la Unidad de Terapia Intensiva, los sectores intermedios críticos, el laboratorio, el consultorio de nefrología, y el área quirúrgica, analizando los recursos disponibles y las necesidades de adecuación.
La iniciativa forma parte de las gestiones articuladas entre el Ministerio de Salud Pública de Salta y el INCUCAI para fortalecer la capacidad sanitaria provincial en materia de procuración y trasplante, con el objetivo de que Salta se consolide como centro de referencia en el Noroeste Argentino para trasplantes renales pediátricos.
IPS pagó y el Círculo Médico levantó la suspensión del crédito
Tras haber suspendido la atención por deuda en consultas y prácticas médicas, el Círculo Médico de Salta confirmó que el Instituto Provincial de Salud efectivizó el pago pendiente y se normaliza el servicio a afiliados.
La provincia acumula 8.995 casos en lo que va del año; Salud Pública destaca la vacunación contra el VSR en embarazadas como medida preventiva.
Instan a “escuchar el cuerpo” para disminuir la ansiedad: “El cerebro está en constante alarma de peligro”Salud30/10/2025
La psicóloga Fernanda Domínguez explicó que la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo, pero advirtió que cuando se vuelve constante o intensa puede afectar la vida cotidiana.
Alertan por el riesgo sanitario detrás del contrabando de carne
Dardo Romano advirtió que la carne ilegal de la frontera puede provocar problemas de salud y no vale la pena arriesgarse por un ahorro.
Alerta por coqueluche: Reforzarán la aplicación de vacunas contra la tos convulsa en SaltaSalud29/10/2025
Se trata de una patología altamente contagiosa que afecta a todas las edades y es más grave en lactantes. En lo que va del año se notificó sólo un caso en Salta y en el país suman 333. Las vacunas están disponibles en los servicios públicos de salud.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Aerolíneas advierten por imposibilidad de reprogramar vuelos y "pérdidas millonarias"Argentina01/11/2025
Las aerolíneas argentinas manifestaron su preocupación por los paros programados de controladores aéreos para el mes de noviembre.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
La TNA del Banco Nación cayó al 35%. Con las nuevas tasas, se requieren $11 millones para ganar $340.000 en 30 días en el plazo fijo. Compara las mejores opciones.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.