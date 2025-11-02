Trasplantes renales pediátricos: Gestiones clave en Salta

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, el gerente del hospital Público Materno Infantil, Esteban Rusinek y el director del CUCAI, Luis Canelada recibieron al equipo técnico del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en el marco del trabajo conjunto para que en Salta se concreten trasplantes renales pediátricos.

De la jornada participaron la directora científica del INCUCAI, Liliana Bisigniano, y la asesora técnica en trasplante renal pediátrico, Marta Monteverde, quienes realizaron una visita técnica al hospital con el propósito de evaluar las condiciones estructurales y operativas necesarias para desarrollar este tipo de procedimientos en la provincia.

Durante la recorrida, las autoridades visitaron áreas clave vinculadas al proceso de trasplante, como la Unidad de Terapia Intensiva, los sectores intermedios críticos, el laboratorio, el consultorio de nefrología, y el área quirúrgica, analizando los recursos disponibles y las necesidades de adecuación.

La iniciativa forma parte de las gestiones articuladas entre el Ministerio de Salud Pública de Salta y el INCUCAI para fortalecer la capacidad sanitaria provincial en materia de procuración y trasplante, con el objetivo de que Salta se consolide como centro de referencia en el Noroeste Argentino para trasplantes renales pediátricos.