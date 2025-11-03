Incluyen actividades lúdicas, mesa de intercambio con especialistas en el área y acciones de reconocimiento al recurso humano.
Dictarán un taller gratuito de RCP y psico cardiología en Salta
Es impulsado por la Sociedad de Cardiología de Salta, se realizará el miércoles 5 de noviembre, a las 15:30 en Salón COPAIPA. Además, se explorará la meditación guiada mediante la práctica del Mindfulness y atención plena.Salud03/11/2025
Este miércoles 5 de noviembre, la Sociedad de Cardiología de Salta impulsará "Salvá una vida con tus manos", un taller gratuito y abierto al público. Se trata de un entrenamiento de reanimación cardiopulmonar para adultos y niños, de 15:30 a 17:30 horas en Salón COPAIPA (Zuviría 291).
“Todos tenemos que estar formados en RCP, si tenemos en cuenta que la enfermedad cardiovascular es la primera causa en el mundo, uno puede estar presente en alguna situación donde eso conlleve la vida de una persona” expresó en diálogo con ‘Desafío’ por Aries, el médico cardiólogo, Juan Manuel Copa, y señaló que el 80% de los casos son prevenibles.
En simultáneo, también se dictará un taller de psico cardiología mediante la práctica de la meditación guiada Mindfulness y atención plena, a cargo de la Licenciada en Psicología Florencia Visconti.
“Todos tenemos estrés, el tema es cómo lo gestionamos” señaló Copa y agregó “el estrés nos lleva a unas conductas inadecuadas o no saludables como el sedentarismo, la mala alimentación, y las emociones estas displacenteras, eso inflama el organismo y promueve a los eventos cardiovasculares”.
En esa línea destacó la “evidencia científica” positiva de la práctica del Mindfulness y la atención plena a nivel cardiovascular y de salud mental, impactando en los hábitos.
Ciclo ovárico: cómo las hormonas impactan en deporte y sexualidad
La Dra. Mónica Gelsi explicó que las variaciones hormonales durante el ciclo ovárico afectan el deseo, el humor y el riesgo de lesiones.
Equipos de Salud y el INCUCAI avanzan en las gestiones para realizar trasplantes renales pediátricos en Salta. Se evaluaron áreas clave del Hospital Materno Infantil.
El camión oncológico de Salta realiza mamografías gratuitas del 3 al 7 de noviembre en Cafayate, La Viña y Cnel. Moldes. Solo para mayores de 40 sin obra social.
IPS pagó y el Círculo Médico levantó la suspensión del crédito
Tras haber suspendido la atención por deuda en consultas y prácticas médicas, el Círculo Médico de Salta confirmó que el Instituto Provincial de Salud efectivizó el pago pendiente y se normaliza el servicio a afiliados.
La provincia acumula 8.995 casos en lo que va del año; Salud Pública destaca la vacunación contra el VSR en embarazadas como medida preventiva.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.