Dictarán un taller gratuito de RCP y psico cardiología en Salta

Este miércoles 5 de noviembre, la Sociedad de Cardiología de Salta impulsará "Salvá una vida con tus manos", un taller gratuito y abierto al público. Se trata de un entrenamiento de reanimación cardiopulmonar para adultos y niños, de 15:30 a 17:30 horas en Salón COPAIPA (Zuviría 291).

“Todos tenemos que estar formados en RCP, si tenemos en cuenta que la enfermedad cardiovascular es la primera causa en el mundo, uno puede estar presente en alguna situación donde eso conlleve la vida de una persona” expresó en diálogo con ‘Desafío’ por Aries, el médico cardiólogo, Juan Manuel Copa, y señaló que el 80% de los casos son prevenibles.

En simultáneo, también se dictará un taller de psico cardiología mediante la práctica de la meditación guiada Mindfulness y atención plena, a cargo de la Licenciada en Psicología Florencia Visconti.

“Todos tenemos estrés, el tema es cómo lo gestionamos” señaló Copa y agregó “el estrés nos lleva a unas conductas inadecuadas o no saludables como el sedentarismo, la mala alimentación, y las emociones estas displacenteras, eso inflama el organismo y promueve a los eventos cardiovasculares”.

En esa línea destacó la “evidencia científica” positiva de la práctica del Mindfulness y la atención plena a nivel cardiovascular y de salud mental, impactando en los hábitos.