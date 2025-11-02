Mamografías gratuitas en Cafayate, La Viña y Moldes

Equipos de Salud y el INCUCAI avanzan en las gestiones para realizar trasplantes renales pediátricos en Salta. Se evaluaron áreas clave del Hospital Materno Infantil.
El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública prestará servicios desde este lunes y durante la semana en los valles Calchaquí y de Lerma, respectivamente.
Detallado por ciudades, la unidad estará en:
Cafayate: lunes 3 y martes 4, en el hospital Nuestra Señora del Rosario.
La Viña: miércoles 5, en el hospital Nuestra Señora del Valle.
Coronel Moldes: jueves 6 y viernes 7, en el hospital Dr. Luis Anzoátegui.
Podrán acceder a la mamografía mujeres mayores de 40 años y aquellas que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama y que no cuenten con prepaga.
Los turnos serán otorgados en los efectores de salud de esos municipios, donde se prevé realizar 30 estudios diarios, dada la capacidad operativa del equipo.
La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, dijo que “las pacientes que presenten alguna anomalía en los estudios exploratorios realizados, tendrán seguimiento por parte de especialistas, mediante turnos programados en los establecimientos asistenciales de referencia”.
Por último, destacó la importancia de que puedan acceder a estas prácticas, ya que con un diagnóstico temprano se puede brindar a un tratamiento oportuno y a tener una alta probabilidad de curar la enfermedad.
Sobre la mamografía
Es un tipo específico de imágenes que utiliza un sistema de dosis baja de rayos X para examinar las mamas.
Es utilizada como una herramienta de exploración para detectar de manera temprana el cáncer de mama en quienes no presentan síntomas (mamografía de exploración) y para detectar y diagnosticar enfermedades mamarias en personas que tienen síntomas: tumoración, dolor o secreción del pezón (mamografía diagnóstica).
La psicóloga Fernanda Domínguez explicó que la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo, pero advirtió que cuando se vuelve constante o intensa puede afectar la vida cotidiana.
