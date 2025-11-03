Caída histórica de las divisas del agro en octubre tras el pico de septiembre

El ingreso de divisas por las exportaciones agropecuarias sumaron USD 1.117 millones en octubre y acumulan USD 29.564 millones en lo que va de 2025. En el monto del mes pasado influyó el adelantamiento de la liquidación por la quita temporal de retenciones dispuesta por el Gobierno nacional.

Así lo informó este lunes la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

Dicha cifra es un 56% menor en relación a octubre de 2024 y representa un desplome de 84% en relación a septiembre, con un acumulado anual que comparado al año pasado tiene un incremento entre enero a octubre del 40%.

“El mes de octubre se caracterizó por la ejecución de embarques de granos y procesamiento de molienda para exportación posterior derivados del régimen especial del Decreto 682/2025 (suspensión temporal de derechos de exportación). El ingreso de divisas del mes es el resultado del anticipo de las mismas en septiembre”, dijeron desde CIARA CEC.

Las entidades aclararon que el ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible.

La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.

La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas.

En este sector, las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos.

Este “depende de diversos y cambiantes factores exógenos como oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países”, mencionan.

Cabe recordar que el complejo agroexportador generó un ingreso extraordinario de divisas por USD 7.107 millones durante septiembre, siendo el segundo mejor septiembre de la historia en Argentina. El salto respecto al mes anterior fue de 291%.

Hacia delante, el brusco aumento de la liquidación en septiembre y su consecuente caída en octubre generaron inquietudes sobre el flujo de dólares para el cierre del año, en particular para noviembre y diciembre. Según los cálculos de la consultora LCG, el monto a liquidar “puede rondar entre USD 300 y 1.000 millones por mes”.

Ese rango “es preocupante si se tiene en cuenta que el promedio mensual histórico para el último trimestre ronda los USD 1.500 millones mensuales”. Esto es, en el mejor de los casos la liquidación restante estaría 33% por debajo del promedio mensual histórico y en el peor, un 80 por ciento", indicó. Esta tendencia anticipa desafíos para el abastecimiento de divisas y, eventualmente, para el mercado cambiario y el financiamiento de importaciones.

“Aunque en noviembre o diciembre comience la cosecha de trigo, no ingresará una cantidad significativa de divisas este año. El aporte del sector será relativamente acotado”, dijo el economista Lorenzo Sigaut Gravina.

En tanto, la consultora Analytica detalló que noviembre es históricamente el mes de menor liquidación del agro, lo que refuerza el pronóstico de menores ingresos de divisas durante el cierre anual.

