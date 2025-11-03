Mundial Sub 17: La Selección argentina le ganó 3-2 a Bélgica en el arranque

El equipo dirigido por Diego Placente logró dar vuelta el resultado y se quedó con tres puntos vitales. Ramiro Tulián, Mateo Fernández y Agustín Bravo fueron los autores de los goles.

Deportes03/11/2025

Argentina sub 17

La Selección argentina inició su camino en el Mundial Sub 17 Qatar con una victoria ante Bélgica por 3-2. El encuentro se disputó en el estadio Aspire Zone de Doha en donde el conjunto albiceleste logró dar vuelta el resultado y se quedó con tres puntos vitales.

Los goles argentinos llegaron de la mano de Ramiro Tulián, Mateo Fernández y Agustín Bravo, quienes marcaron la diferencia frente a un equipo belga que no bajó los brazos en ningún momento y logró descontar en dos ocasiones, manteniendo la tensión hasta el final del partido.

El combinado dirigido por Diego Placente mostró un inicio prometedor con una presión alta y transiciones rápidas, aunque sufrió algunas desconcentraciones defensivas que permitieron que Bélgica se mantuviera en partido. Aun así, la superioridad ofensiva y la eficacia en los momentos clave le permitieron a Argentina quedarse con los tres puntos.

Con este resultado, la Albiceleste comenzó su participación en el Grupo D con confianza, aunque consciente de que deberá mejorar la solidez defensiva en los próximos partidos ante Túnez y Fiji.

Los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los octavos de final, donde comenzará la fase de eliminación directa.

El cronograma de partidos de la Selección argentina en el Mundial Sub 17 Qatar

  • Fecha 1: Argentina 3-2 Bélgica
  • Fecha 2: Argentina vs. Túnez | Jueves 6 de noviembre | 10.30
  • Fecha 3: Fiji vs. Argentina | Domingo 9 de noviembre | 09.30

