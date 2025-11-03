Una nueva temporada comienza para Salta Basket. El plantel viajó anoche con destino a la provincia de Santa Fe donde este lunes visitará a Colón en el estadio Roque Otrino, el juego está programado para las 21 hs
Mundial Sub 17: La Selección argentina le ganó 3-2 a Bélgica en el arranque
El equipo dirigido por Diego Placente logró dar vuelta el resultado y se quedó con tres puntos vitales. Ramiro Tulián, Mateo Fernández y Agustín Bravo fueron los autores de los goles.Deportes03/11/2025
La Selección argentina inició su camino en el Mundial Sub 17 Qatar con una victoria ante Bélgica por 3-2. El encuentro se disputó en el estadio Aspire Zone de Doha en donde el conjunto albiceleste logró dar vuelta el resultado y se quedó con tres puntos vitales.
Los goles argentinos llegaron de la mano de Ramiro Tulián, Mateo Fernández y Agustín Bravo, quienes marcaron la diferencia frente a un equipo belga que no bajó los brazos en ningún momento y logró descontar en dos ocasiones, manteniendo la tensión hasta el final del partido.
El combinado dirigido por Diego Placente mostró un inicio prometedor con una presión alta y transiciones rápidas, aunque sufrió algunas desconcentraciones defensivas que permitieron que Bélgica se mantuviera en partido. Aun así, la superioridad ofensiva y la eficacia en los momentos clave le permitieron a Argentina quedarse con los tres puntos.
Con este resultado, la Albiceleste comenzó su participación en el Grupo D con confianza, aunque consciente de que deberá mejorar la solidez defensiva en los próximos partidos ante Túnez y Fiji.
Los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los octavos de final, donde comenzará la fase de eliminación directa.
El cronograma de partidos de la Selección argentina en el Mundial Sub 17 Qatar
- Fecha 1: Argentina 3-2 Bélgica
- Fecha 2: Argentina vs. Túnez | Jueves 6 de noviembre | 10.30
- Fecha 3: Fiji vs. Argentina | Domingo 9 de noviembre | 09.30
Un bombazo que vale tres puntos. 💥🇦🇷@Argentina | #U17WC pic.twitter.com/Mps6AkAz9N— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 3, 2025
La “Albiceleste”, dirigida por Diego Placente, buscará iniciar su andar en la Copa del Mundo juvenil con tres puntos claves contra su par europeo, este lunes.
Real Madrid confirmó la lesión de Franco Mastantuono y no hay certezas de su vueltaDeportes03/11/2025
El futbolista argentino padece una pubalgia. Desde el club “Merengue” remarcaron que estarán pendientes evolución para definir su regreso.
Federal A: Juventud Antoniana perdió 2-1 con Gimnasia y quedó eliminado de la reválidaDeportes03/11/2025
Juventud Antoniana sufrió una dura derrota en el Torneo Federal A al caer 2 a 1 como visitante ante Gimnasia de Chivilcoy. Con este resultado finalizó el sueño por el segundo ascenso.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.
Este insólito récord se dio justo en el partido número 500 de Marcelo Gallardo como DT de River, en la derrota 1 a 0 ante Gimnasia La Plata, reabriendo la incertidumbre sobre su futuro.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.