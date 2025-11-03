Interna peronista: Intendentes, "disgustados" con las declaraciones de Cristina Kirchner

El intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, afirmó hoy que “muchos intendentes están disgustados” con las declaraciones de Cristina Kirchner, que atribuyó la derrota electoral de Fuerza Patria al desdoblamiento de los comicios provinciales y nacionales, y advirtió que en la interna del peronismo “hay mucho que charlar”.

“Yo creo que se habla desde el dolor de la derrota de la elección”, dijo aludiendo a las declaraciones de la ex Presidenta, y aseguró que “hay que tratar de sentarse a que baje la espuma y conversar”, según explicó en declaraciones al programa “Sin corbata” que se emite por Splendid AM 990.

Nanni, quien triunfó en las comicios provinciales del 7 de septiembre encabezando la lista de Fuerza Patria en la Segunda Sección Electoral, djo que el gobernador Axel Kicillof “tiene tanta adhesión” entre los intendentes “porque vemos como injustamente se va debilitando en la posibilidad de tener recursos para poder gestionar”.

Consultado sobre la carta de Cristina Kirchner sostuvo que “obviamente que el malestar se expresó” en la reunión de Berisso entre Kicillof y unos 40 intendentes, pero lo relativizó al destacar que “de ahí a una embestida o una pelea hay una diferencia”.

El jefe comunal resaltó que la Nación retacea los fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires, y que ascienden “a 12 billones de pesos”.

“La provincia está sufriendo la baja de consumo, por ende, tenés menos ingresos brutos, menos ingresos en el Estado, menos ingresos en las arcas de la provincia y por ende los municipios reciben menos coparticipación. Esto es una cadena”, subrayó.

Explicó que para los intendentes “gestionar es llevar salud pública, educación pública, seguridad, y la poca obra pública que podemos hacer, y que pareciera que el Presidente no la quiere discutir”.

“Si el Presidente entendiera lo que nosotros le manifestamos y que nos llega de nuestros vecinos, realmente creo que le iría mejor a él”, aseveró.

Con información de Noticias Argentinas