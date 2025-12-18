El Centro Regional de Hemoterapia de Salta cumple 16 años de trabajo solidario

El Centro Regional de Hemoterapia de Salta celebró este jueves sus 16 años de funcionamiento al servicio de la salud pública provincial. En el marco del aniversario, se realizaron actividades con el personal y las autoridades del organismo recibieron un reconocimiento por la trayectoria y el trabajo sostenido durante estos años.

La directora del Centro Regional de Hemoterapia, Mónica López, dialogó con Aries y destacó el compromiso del equipo que integra el servicio. “Son 16 años muy importantes para todos los profesionales que trabajan acá, con una entrega absoluta”, expresó.

López explicó que el personal del centro se encuentra disponible incluso fuera del horario habitual, incluidos fines de semana y horarios nocturnos, para recibir y procesar colectas de sangre que llegan desde el interior de la provincia. “Esa entrega hacia la comunidad es parte esencial de este servicio”, remarcó.

Actualmente, el organismo cuenta con alrededor de 54 trabajadores, entre profesionales y personal técnico. “Todos son importantes. Si falta uno, falta todo”, señaló la directora, quien también agradeció especialmente a los donantes voluntarios.

“Sin los donantes no tendríamos razón de ser. Ellos son una parte fundamental del sistema”, concluyó.