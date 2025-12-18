El Centro Regional de Hemoterapia de Salta cumple 16 años de trabajo solidario

Falta stock para las fiestas: llaman a donar sangre
La campaña “Donatón” se realizará hasta el sábado en el Centro Regional de Hemoterapia. Buscan alcanzar al menos 160 donaciones voluntarias para garantizar reservas en Navidad y Año Nuevo.
La directora del organismo, Mónica López, puso en valor el trabajo de los profesionales y la solidaridad de los donantes. El aniversario se celebró con actividades y un reconocimiento institucional.Salud18/12/2025Ivana Chañi
El Centro Regional de Hemoterapia de Salta celebró este jueves sus 16 años de funcionamiento al servicio de la salud pública provincial. En el marco del aniversario, se realizaron actividades con el personal y las autoridades del organismo recibieron un reconocimiento por la trayectoria y el trabajo sostenido durante estos años.
La directora del Centro Regional de Hemoterapia, Mónica López, dialogó con Aries y destacó el compromiso del equipo que integra el servicio. “Son 16 años muy importantes para todos los profesionales que trabajan acá, con una entrega absoluta”, expresó.
López explicó que el personal del centro se encuentra disponible incluso fuera del horario habitual, incluidos fines de semana y horarios nocturnos, para recibir y procesar colectas de sangre que llegan desde el interior de la provincia. “Esa entrega hacia la comunidad es parte esencial de este servicio”, remarcó.
Actualmente, el organismo cuenta con alrededor de 54 trabajadores, entre profesionales y personal técnico. “Todos son importantes. Si falta uno, falta todo”, señaló la directora, quien también agradeció especialmente a los donantes voluntarios.
“Sin los donantes no tendríamos razón de ser. Ellos son una parte fundamental del sistema”, concluyó.
La campaña “Donatón” se realizará hasta el sábado en el Centro Regional de Hemoterapia. Buscan alcanzar al menos 160 donaciones voluntarias para garantizar reservas en Navidad y Año Nuevo.
El titular de Epidemiología de la provincia destacó que 2025 termina con indicadores sanitarios positivos, tras años complejos. Hubo una reducción histórica de casos de salmonella y un control sostenido de enfermedades estacionales.
Francisco García Campos confirmó que Salta no registra casos de dengue y que la situación por sarampión está controlada. Insistió en la importancia de la detección temprana.
El director de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, explicó que se trata de una gripe estacional y que no hay alarmas activas en el país. Recomendó reforzar la vacunación en grupos de riesgo.
El Centro Regional de Hemoterapia de Salta inicia hoy la campaña "Donatón", una estrategia que busca alcanzar los 160 donantes voluntarios antes del sábado 20 de diciembre.
Con la llegada de las fiestas, profesionales de la salud refuerzan las advertencias por lesiones evitables y recuerdan la importancia de una atención profesional. "Lo primero que se debe hacer es lavar la zona afectada con abundante agua. No hay que colocar hielo, ni cremas caseras, ni pasta de dietes", advirtieron.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
El Ejecutivo mejoró la propuesta inicial, manteniendo el pago cada 15 días entre diciembre y enero de 2026, e incrementando el monto del bono a $ 200.000 para enero.