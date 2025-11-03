Santilli, ministro del Interior: “La Argentina necesita avanzar en reformas estructurales”

El presidente Javier Milei nombró a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior. La confirmación se conoció este domingo y el propio funcionario expresó su agradecimiento a través de un mensaje en X.

“Gracias Presidente @JMilei por la confianza y por pensar en mí para este desafío. Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción”, publicó Santilli, quien destacó la necesidad de avanzar en “reformas estructurales que permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones”.

El flamante ministro afirmó que encarará su gestión “dejando cuerpo y alma en la cancha” y que trabajará en equipo con Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y Patricia Bullrich en el Senado.

“Estamos en un momento único. Los argentinos eligieron seguir por el camino de la libertad y avanzar en las transformaciones que necesitamos para construir un futuro de crecimiento, desarrollo y prosperidad”, señaló Santilli en el cierre de su publicación.