“Eso es estafar al electorado”: Adorni se defendió y afirmó que su candidatura "no fue testimonial"

Milei presentó la foto oficial de su nuevo gabinete en Casa Rosada
El presidente Javier Milei encabezó este lunes la primera reunión de su Gabinete renovado en Casa Rosada. Participaron los nuevos ministros Diego Santilli y Manuel Adorni.
El flamante Jefe de Gabinete calificó a las candidaturas testimoniales de "fraude al electorado", pero justificó su renuncia a la banca por un "deber jerárquico" con el Presidente Milei.Política03/11/2025
El reciente nombramiento de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, tras ser electo legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA), lo colocó inmediatamente en el centro de la polémica sobre las candidaturas testimoniales.
Sin embargo, el ahora exvocero presidencial defendió su postura en una entrevista con Luis Majul, argumentando que su caso no encaja en esa categoría.
En este marco, Adorni comenzó siendo categórico al repudiar la práctica. “Son un fraude los candidatos testimoniales. Son un fraude al electorado”, sentenció.
No obstante, el legislador porteño electo diferenció su situación personal. “La testimonial es cuando ya sabés que no vas a asumir y que tenés un destino al que ir. Yo ya estaba trabajando para la Legislatura”, argumentó el nuevo jefe de ministros.
Según Adorni, su cambio de rumbo se debe exclusivamente a un deber jerárquico y político. "Ante el llamado del Presidente, uno se debe al Presidente. Yo siempre dije que iba a estar en donde me pida el Presidente", justificó su decisión de dejar la banca sin asumir para tomar las riendas de la Jefatura de Gabinete.
Finalmente, el exvocero aprovechó el diálogo para lanzar una crítica económica dirigida al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desafiando a entrevistarlo para que "explique cómo hacer para gastar dinero infinito sin tener los recursos".
Con información de Noticias Argentinas
El presidente Javier Milei encabezó este lunes la primera reunión de su Gabinete renovado en Casa Rosada. Participaron los nuevos ministros Diego Santilli y Manuel Adorni.
El intendente Diego Nanni reveló que "muchos intendentes están disgustados" con las recientes declaraciones de Cristina Kirchner sobre las elecciones del 26 de octubre.
El gobernador expondrá los principales lineamientos del plan de recursos y gastos, que incluirá un pedido de endeudamiento, en un acto en La Plata.
El nuevo ministro del Interior aseguró que su agenda se centrará en el Presupuesto, la modernización laboral, la reforma fiscal y el nuevo código penal.
La empresa que regularice empleados quedaría liberada de multas y deudas. No habría tope a indemnizaciones. Es una de las propuestas que se estudian en el grupo que elabora la iniciativa del Gobierno.
Tras ser designado Ministro del Interior, Diego Santilli no asumirá la banca de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Su lugar en la Cámara Baja será ocupado por Rubén Torres, hombre de LLA.
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.