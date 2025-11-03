“Eso es estafar al electorado”: Adorni se defendió y afirmó que su candidatura "no fue testimonial"

El flamante Jefe de Gabinete calificó a las candidaturas testimoniales de "fraude al electorado", pero justificó su renuncia a la banca por un "deber jerárquico" con el Presidente Milei.

Política03/11/2025

adorni

El reciente nombramiento de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, tras ser electo legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA), lo colocó inmediatamente en el centro de la polémica sobre las candidaturas testimoniales. 

Sin embargo, el ahora exvocero presidencial defendió su postura en una entrevista con Luis Majul, argumentando que su caso no encaja en esa categoría.

En este marco, Adorni comenzó siendo categórico al repudiar la práctica. “Son un fraude los candidatos testimoniales. Son un fraude al electorado”, sentenció.

el-triangulo-de-hierro-milei-su-hermana-karina-y-el-asesor-santiago-caputo-foto-x-madorni-YLNK5M4UZZSantiago Caputo sigue en la Rosada y respaldó la llegada de Santilli a Interior

No obstante, el legislador porteño electo diferenció su situación personal. “La testimonial es cuando ya sabés que no vas a asumir y que tenés un destino al que ir. Yo ya estaba trabajando para la Legislatura”, argumentó el nuevo jefe de ministros.

cnne-1458025-patricia-bullrich-conclusiones-4Bullrich: El gobierno "fue oxigenado por el apoyo popular"

Según Adorni, su cambio de rumbo se debe exclusivamente a un deber jerárquico y político. "Ante el llamado del Presidente, uno se debe al Presidente. Yo siempre dije que iba a estar en donde me pida el Presidente", justificó su decisión de dejar la banca sin asumir para tomar las riendas de la Jefatura de Gabinete.

Finalmente, el exvocero aprovechó el diálogo para lanzar una crítica económica dirigida al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desafiando a entrevistarlo para que "explique cómo hacer para gastar dinero infinito sin tener los recursos".

Con información de Noticias Argentinas

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail