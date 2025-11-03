“Eso es estafar al electorado”: Adorni se defendió y afirmó que su candidatura "no fue testimonial"

El reciente nombramiento de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, tras ser electo legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA), lo colocó inmediatamente en el centro de la polémica sobre las candidaturas testimoniales.

Sin embargo, el ahora exvocero presidencial defendió su postura en una entrevista con Luis Majul, argumentando que su caso no encaja en esa categoría.

En este marco, Adorni comenzó siendo categórico al repudiar la práctica. “Son un fraude los candidatos testimoniales. Son un fraude al electorado”, sentenció.

No obstante, el legislador porteño electo diferenció su situación personal. “La testimonial es cuando ya sabés que no vas a asumir y que tenés un destino al que ir. Yo ya estaba trabajando para la Legislatura”, argumentó el nuevo jefe de ministros.

Según Adorni, su cambio de rumbo se debe exclusivamente a un deber jerárquico y político. "Ante el llamado del Presidente, uno se debe al Presidente. Yo siempre dije que iba a estar en donde me pida el Presidente", justificó su decisión de dejar la banca sin asumir para tomar las riendas de la Jefatura de Gabinete.

Finalmente, el exvocero aprovechó el diálogo para lanzar una crítica económica dirigida al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desafiando a entrevistarlo para que "explique cómo hacer para gastar dinero infinito sin tener los recursos".

Con información de Noticias Argentinas