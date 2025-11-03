El plenario de la Asociación Bancaria expresó su "enérgico rechazo" a la reforma laboral propuesta por el Gobierno.
CyberMonday 2025: cómo comprar con seguridad y evitar estafas online
Desde este lunes y durante tres días, miles de productos estarán en promoción. Especialistas advierten sobre el aumento del phishing y recomiendan usar solo el sitio oficial para evitar fraudes.Argentina03/11/2025
El CyberMonday 2025 comienza este lunes 3 de noviembre y se consolida como uno de los eventos comerciales digitales más esperados del año. En ese marco, es necesario tomar algunas medidas de seguridad para evitar engaños o estafas.
La iniciativa, impulsada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), ofrece una amplia variedad de productos en promoción, junto con la posibilidad de pagar en cuotas sin interés en diversas categorías, como tecnología, turismo, muebles, indumentaria, alimentos, deportes, cosmética y artículos para bebés y niños.
Respecto a la seguridad a la hora de realizar las compras, es importante recurrir al sitio oficial www.cybermonday.com.ar. Desde esta plataforma es posible verificar cuáles marcas y negocios participan, comparar precios y características de productos, suscribirse para conocer las novedades y filtrar búsquedas por beneficios relevantes como cuotas sin interés, envíos gratuitos o promociones vinculadas a determinados medios de pago.
Phishing
El incremento en el tráfico de usuarios y el volumen de operaciones multiplican la circulación de intentos de fraude y engaño. Una de las amenazas más recurrentes es el phishing, una modalidad de ataque en la que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de marcas reconocidas para obtener información personal o financiera de los compradores.
El phishing puede manifestarse a través de mensajes recibidos por WhatsApp, correo electrónico, redes sociales, SMS o incluso llamadas telefónicas. Las simulaciones de páginas oficiales o las promociones demasiado atractivas son la puerta de entrada para este tipo de estafas.
En Argentina, el phishing sigue siendo la principal amenaza informática, según el Informe Anual de Gestión de Incidentes de Ciberseguridad elaborado por la Dirección Nacional de Ciberseguridad. Representa el 31% de los casos reportados en el último año y se mantiene como el método más habitual para engañar a los usuarios y sustraer información sensible.
Frente a estos riesgos, el consejo primordial es mantener todas las gestiones de compra y consulta dentro del sitio oficial de CyberMonday. Nunca se debe seguir enlaces que provengan de fuentes desconocidas, ni abrir archivos o formularios sospechosos.
Verificar que el nombre de la marca esté escrito de manera correcta ayuda a evitar caer en copias fraudulentas. Es importante también evitar compartir datos personales con terceros o en redes no certificadas.
Reputación del vendedor
De igual modo, no resulta aconsejable guardar la información de la tarjeta de crédito de forma permanente si el sitio lo ofrece como opción, en especial cuando se utilizan dispositivos compartidos.
Pedro Gallardo, director de Ciberseguridad Cono Sur de Grupo Indra, comentó: “Se recomienda siempre revisar cuidadosamente la dirección de correo y los enlaces antes de hacer ‘clic’; desconfiar de mensajes con urgencia o presión emocional como ‘¡Última oportunidad!’, ‘Tu cuenta será bloqueada’; nunca entregar ni información personal ni financiera, ya que ninguna entidad seria solicita contraseñas".
Por otro lado, “es fundamental utilizar contraseñas robustas y diferentes para cada servicio, activar la autenticación en dos pasos para las operaciones transaccionales y/o control biométrico para ingreso a dispositivos móviles (celular) y mantener los dispositivos actualizados con las últimas versiones de software y antivirus. La mejor defensa es navegar con responsabilidad y conciencia digital”, añadió.
En cada etapa del proceso de compra, la recomendación es realizar comparaciones entre productos y precios, leer los términos y condiciones de cada descuento y guardar los comprobantes de pago. Esto no solo aporta claridad y respaldo en caso de necesitar realizar un reclamo, sino que también permite controlar las operaciones y prevenir cargos no autorizados.
Se sugiere también consultar las políticas de garantía, reembolso y devolución que presentan los sitios y comercios adheridos para conocer el alcance de la cobertura que ofrecen ante eventuales inconvenientes.
El CyberMonday se extiende durante tres jornadas, tiempo en el que las ofertas y beneficios se renuevan para acompañar la demanda. Utilizar solo los canales oficiales, extremar las precauciones ante mensajes inesperados y operar siempre con cautela permite aprovechar las ventajas de esta cita digital, disminuyendo el margen de exposición ante amenazas y fraudes.
Con información de Infobae
Otra práctica que aporta seguridad es prestar atención a la reputación del vendedor. Las reseñas de otros compradores, aunque útiles, deben analizarse con precaución, ya que una mayoría absoluta de opiniones positivas podría indicar manipulación o falsificación.
Antes de completar la transacción, confirmar que se trata del portal oficial del comercio y buscar canales de comunicación verificados se vuelve fundamental para asegurar la legitimidad de la empresa.
Señales de seguridad
Al navegar por los portales de e-commerce, la presencia del protocolo “https” al inicio de la dirección y el icono de candado o escudo garantizan la incidencia de una conexión segura. Si el sitio solicita datos atípicos, como información sobre ocupación o referencias familiares, resulta prudente suspender el registro.
