Jorge Brito votó y habló de su gestión en River

La jornada del sábado es más que especial para todo River, ya que desde las 10:00 horas, todos los socios emiten su voto y eligen a los próximos dirigentes que estarán a cargo del club durante los siguientes cuatro años.

En ese sentido, uno de los primeros en ir a votar fue el actual presidente, Jorge Brito, siendo el primer dirigente que emitió su sufragio.

Vestido con un buzo de River, el empresario de 46 años votó en la mesa 18, saludó a los fiscales de mesa, se sacó algunas fotos con los presentes que se le acercaron y habló con la prensa.

"Venía y recordaba todo lo sucedido en estos 12 años, muchos títulos, muchas obras.. Se te viene cosas muy lindas a la cabeza. Estoy muy contento de poder estar acá, de ver a la gente contenta. Eso es un orgullo", arrancó el dirigente.

Luego, realizó un balance como presidente: “Plasmamos lo que es el movimiento popular más grande del mundo que es River. Los 350.000 socios. Todos lo sabíamos pero no podíamos demostrarlo. Y se lo mostramos al mundo con el Monumental, con una inversión de 200 millones de dólares sin necesidad de jeques árabes ni aportes externos. Obviamente en lo deportivo esperábamos que fuera más".

Por último, se sinceró sobre sus errores y le dio su apoyo a Stefano Di Carlo: "No es para enumerar uno por uno, pero sabemos que hemos cometido errores. Hemos hecho cosa buenas, algunas no tanto, y por eso creo que la continuidad con Stefano Di Carlo garantiza ese proceso de continuidad que arrancó hace 12 años y que creemos que todavía queda muchísimo por adelante".

