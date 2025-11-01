El presidente de la AFA reunió a la dirigencia azulgrana en Ezeiza, exigió una posición institucional y dio plazo hasta el lunes para resolver la crisis.
Jorge Brito votó y habló de su gestión en River
El presidente saliente del "Millonario" emitió su sufragio en el Estadio Monumental, dio detalles sobre su liderazgo y le dio su apoyo a Stefano Di Carlo.Deportes01/11/2025
La jornada del sábado es más que especial para todo River, ya que desde las 10:00 horas, todos los socios emiten su voto y eligen a los próximos dirigentes que estarán a cargo del club durante los siguientes cuatro años.
En ese sentido, uno de los primeros en ir a votar fue el actual presidente, Jorge Brito, siendo el primer dirigente que emitió su sufragio.
Vestido con un buzo de River, el empresario de 46 años votó en la mesa 18, saludó a los fiscales de mesa, se sacó algunas fotos con los presentes que se le acercaron y habló con la prensa.
"Venía y recordaba todo lo sucedido en estos 12 años, muchos títulos, muchas obras.. Se te viene cosas muy lindas a la cabeza. Estoy muy contento de poder estar acá, de ver a la gente contenta. Eso es un orgullo", arrancó el dirigente.
Luego, realizó un balance como presidente: “Plasmamos lo que es el movimiento popular más grande del mundo que es River. Los 350.000 socios. Todos lo sabíamos pero no podíamos demostrarlo. Y se lo mostramos al mundo con el Monumental, con una inversión de 200 millones de dólares sin necesidad de jeques árabes ni aportes externos. Obviamente en lo deportivo esperábamos que fuera más".
Por último, se sinceró sobre sus errores y le dio su apoyo a Stefano Di Carlo: "No es para enumerar uno por uno, pero sabemos que hemos cometido errores. Hemos hecho cosa buenas, algunas no tanto, y por eso creo que la continuidad con Stefano Di Carlo garantiza ese proceso de continuidad que arrancó hace 12 años y que creemos que todavía queda muchísimo por adelante".
Con información de 442
Boca visita a Estudiantes este domingo a las 16 horas en el estadio Jorge Luis Hirschi. El partido es considerado trascendental ya que ambos equipos luchan por consolidarse en la parte alta de la tabla del Torneo Clausura.
River Plate vive hoy, sábado, una jornada electoral clave: los socios van a las urnas para elegir al nuevo presidente en el Monumental. Cinco candidatos buscan suceder a Jorge Brito.
Gimnasia y Tiro cayó ante Estudiantes (RC) y quedó afuera del reducido
El Albo perdió en su visita a Río Cuarto y quedó fuera del reducido por el ascenso. Estudiantes aprovechó sus momentos y se impuso con autoridad por 2 a 0.
Nicolás Ramírez el árbitro, habrá VAR y en cancha de Instituto: así será la final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente RivadaviaDeportes31/10/2025
La AFA oficializó la terna para el duelo decisivo del próximo miércoles 5 de noviembre. El juez principal será acompañado por el VAR, que estará bajo la supervisión de Héctor Paletta. Minutos más tarde, la organización confirmó el estadio Juan Domingo Perón y las 21:10 como horario de inicio.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Este viernes los bancos redujeron las tasas de plazos fijos. Chequeá el ranking actualizado y cuáles son las opciones más convenientes según tus objetivos de ahorro.
Tasas de billeteras virtuales hoy: Naranja X y Ualá encabezan los rendimientos diariosEconomía31/10/2025
Las billeteras virtuales continúan ofreciendo rendimientos sobre saldos depositados, aunque con topes y tasas que varían según la plataforma. Naranja X lidera con una TNA del 39%.
Más de treinta automóviles Ferraris visitaron Salta este viernes en el marco del recorrido del “Passion Ferrari del Altiplano 2025” como parte de su paso por el norte argentino y chileno. El trayecto comenzó en Calama, Chile, y recorre Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza.