Tapia advirtió con desafiliar a San Lorenzo si avanza hacia una SAD
El presidente de la AFA reunió a la dirigencia azulgrana en Ezeiza, exigió una posición institucional y dio plazo hasta el lunes para resolver la crisis.Deportes01/11/2025
San Lorenzo atraviesa una crisis sin precedentes. A los problemas económicos, las deudas y las denuncias judiciales contra su presidente Marcelo Moretti, se sumó ahora la advertencia directa de Claudio "Chiqui" Tapia: si el club avanza hacia una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), será desafiliado del fútbol argentino.
El titular de la AFA citó de urgencia a la Comisión Directiva al predio de Ezeiza para pedir explicaciones sobre los rumores de un proyecto que buscaría transformar la estructura jurídica del club. Según trascendió, Tapia exigió una definición pública sobre la posición institucional y dio plazo hasta el lunes para presentar una resolución interna.
El presidente de la AFA instó a los dirigentes a "resolver sus diferencias puertas adentro" y advirtió que cualquier intento de avanzar hacia un esquema de gestión privada será rechazado de plano.
Tras la salida de Tapia, la comisión directiva continuó deliberando en privado, con la participación de Moretti, Lammens, Ortigoza y otros dirigentes históricos. El clima político interno sigue fracturado, con sectores que reclaman renuncias, acefalía y elecciones anticipadas, mientras otros buscan una salida negociada.
A la crisis institucional se suma el frente judicial. El presidente Marcelo Moretti fue citado a declarar en indagatoria el próximo 6 de noviembre, acusado de administración fraudulenta y defraudación. La denuncia fue presentada por el abogado y excandidato a presidente del club César Francis y el periodista Christian Mera, quienes vienen cuestionando su gestión desde hace meses.
"La tercera será la vencida. El procesamiento está en el horizonte de Moretti. Espero que no la siga dilatando y que rinda cuentas", escribió Francis en sus redes sociales al conocerse la citación.
Un club al borde del colapso
Mientras tanto, San Lorenzo acumula deudas con un fondo suizo por más de cinco millones de dólares y enfrenta nuevas sanciones de la FIFA por incumplimientos con exjugadores.
En el plano deportivo, el equipo se juega este viernes ante Deportivo Riestra la posibilidad de clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura y de acceder a la Copa Sudamericana 2026.
El presidente saliente del "Millonario" emitió su sufragio en el Estadio Monumental, dio detalles sobre su liderazgo y le dio su apoyo a Stefano Di Carlo.
River Plate vive hoy, sábado, una jornada electoral clave: los socios van a las urnas para elegir al nuevo presidente en el Monumental. Cinco candidatos buscan suceder a Jorge Brito.
Gimnasia y Tiro cayó ante Estudiantes (RC) y quedó afuera del reducido
El Albo perdió en su visita a Río Cuarto y quedó fuera del reducido por el ascenso. Estudiantes aprovechó sus momentos y se impuso con autoridad por 2 a 0.
Se encuentra abierta la convocatoria para que asociaciones e instituciones deportivas de la provincia postulen a sus tres (3) deportistas más destacados del ciclo 2025.
Nicolás Ramírez el árbitro, habrá VAR y en cancha de Instituto: así será la final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente RivadaviaDeportes31/10/2025
La AFA oficializó la terna para el duelo decisivo del próximo miércoles 5 de noviembre. El juez principal será acompañado por el VAR, que estará bajo la supervisión de Héctor Paletta. Minutos más tarde, la organización confirmó el estadio Juan Domingo Perón y las 21:10 como horario de inicio.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Este viernes los bancos redujeron las tasas de plazos fijos. Chequeá el ranking actualizado y cuáles son las opciones más convenientes según tus objetivos de ahorro.
Tasas de billeteras virtuales hoy: Naranja X y Ualá encabezan los rendimientos diariosEconomía31/10/2025
Las billeteras virtuales continúan ofreciendo rendimientos sobre saldos depositados, aunque con topes y tasas que varían según la plataforma. Naranja X lidera con una TNA del 39%.
Más de treinta automóviles Ferraris visitaron Salta este viernes en el marco del recorrido del “Passion Ferrari del Altiplano 2025” como parte de su paso por el norte argentino y chileno. El trayecto comenzó en Calama, Chile, y recorre Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza.