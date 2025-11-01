Tapia advirtió con desafiliar a San Lorenzo si avanza hacia una SAD

San Lorenzo atraviesa una crisis sin precedentes. A los problemas económicos, las deudas y las denuncias judiciales contra su presidente Marcelo Moretti, se sumó ahora la advertencia directa de Claudio "Chiqui" Tapia: si el club avanza hacia una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), será desafiliado del fútbol argentino.

El titular de la AFA citó de urgencia a la Comisión Directiva al predio de Ezeiza para pedir explicaciones sobre los rumores de un proyecto que buscaría transformar la estructura jurídica del club. Según trascendió, Tapia exigió una definición pública sobre la posición institucional y dio plazo hasta el lunes para presentar una resolución interna.

El presidente de la AFA instó a los dirigentes a "resolver sus diferencias puertas adentro" y advirtió que cualquier intento de avanzar hacia un esquema de gestión privada será rechazado de plano.

Tras la salida de Tapia, la comisión directiva continuó deliberando en privado, con la participación de Moretti, Lammens, Ortigoza y otros dirigentes históricos. El clima político interno sigue fracturado, con sectores que reclaman renuncias, acefalía y elecciones anticipadas, mientras otros buscan una salida negociada.

A la crisis institucional se suma el frente judicial. El presidente Marcelo Moretti fue citado a declarar en indagatoria el próximo 6 de noviembre, acusado de administración fraudulenta y defraudación. La denuncia fue presentada por el abogado y excandidato a presidente del club César Francis y el periodista Christian Mera, quienes vienen cuestionando su gestión desde hace meses.

"La tercera será la vencida. El procesamiento está en el horizonte de Moretti. Espero que no la siga dilatando y que rinda cuentas", escribió Francis en sus redes sociales al conocerse la citación.

Un club al borde del colapso

Mientras tanto, San Lorenzo acumula deudas con un fondo suizo por más de cinco millones de dólares y enfrenta nuevas sanciones de la FIFA por incumplimientos con exjugadores.

En el plano deportivo, el equipo se juega este viernes ante Deportivo Riestra la posibilidad de clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura y de acceder a la Copa Sudamericana 2026.

