Registro Automotor: Postergan el sistema que unifica todos los pagos de aranceles e impuestos

El Ministerio de Justicia de la Nación decidió extender por un mes el inicio de operaciones de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), originalmente programado para hoy, 1 de noviembre, y que supone un nuevo sistema para el registro de autos.

Mediante la Resolución 1020/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la fecha se pospone al 1 de diciembre de 2025. Esta decisión llega apenas un día antes de la implementación inicial y dos meses después del anuncio oficial de su creación, reflejando ajustes en el cronograma.

La plataforma, diseñada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, busca centralizar todos los pagos y trámites relacionados con la radicación, transferencia y registro de vehículos en el país.

Según la Resolución 572/2025, publicada en agosto, la VUPRA responde a la necesidad de evitar que los usuarios acudan a múltiples dependencias y plataformas, optimizando servicios y simplificando procedimientos mediante tecnologías de la información.

El retraso en su puesta en marcha se atribuye a la complejidad en la finalización de lineamientos técnicos y la integración tecnológica con jurisdicciones provinciales y municipales, lo que demandó más tiempo del previsto.

¿Cómo será la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor?

En un solo paso, los usuarios podrán abonar aranceles registrales, impuestos, tasas, sellos para contratos y multas de tránsito nacionales o locales. El sistema generará un comprobante digital único con trazabilidad electrónica y código identificador para verificar pagos.

Una vez operativa, la VUPRA unificará la gestión de aranceles nacionales, impuestos provinciales, tasas municipales y multas, facilitando inscripciones, transferencias o radicaciones de vehículos. La falta de pago de tributos locales no bloqueará el trámite registral, aunque los aranceles nacionales serán obligatorios.

Esto promete mayor eficiencia y seguridad jurídica, según el Ministerio de Justicia.La norma invita a provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires a integrarse, exigiendo interoperabilidad de sistemas tributarios, cobertura de costos de implementación y mantenimiento, y promoción de pagos electrónicos.

Esta adhesión voluntaria busca expandir la centralización y mejorar la atención al ciudadano en todo el territorio nacional.

