La obra, realizada por la artista francesa Caroline de Chaunac en la Facultad de Ciencias Exactas, recuerda la figura del querido docente de física que marcó a generaciones de estudiantes. La iniciativa forma parte del Plan de Intervenciones Artísticas de la comuna.
Día de los Fieles Difuntos: revalorizan la tradición de preparar la mesa de las ofrendas
Se trata de una tradición ancestral que se conmemora los 1 y 2 de noviembre. “Hacemos ofrendas que son panes de diferentes formas para esperar a nuestros seres queridos”, señalaron.Sociedad31/10/2025
El 2 de noviembre, la iglesia católica conmemora el Día de los Fieles Difuntos, una tradición que consiste en colocar ofrendas con alimentos y bebidas para recordar a los fallecidos.
“Comenzamos haciendo las ofrendas que son pan de diferentes formas que los hacemos más que nada para esperar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, amigos y conocidos que ya partieron de este mundo”, explicó en Aries, Aymara Quipildor del Museo Regional Andino, en el marco de la exposición temática de la institución.
Según la tradición, la celebración comienza el 1 de noviembre con la preparación de la mesa cubierta con un mantel negro en seña de luto, el cuadro con la fotografía del fallecido y panes con formas de escalera, cruces, ángeles, siluetas humanas, palomas, entre otras. “Las ofrendas son de diferentes formas, y no tan solo son los panes, sino que también se pone golosinas y comidas, todo lo que ellos solían comer en vida”, completó.
Quipildor señaló que la tradición también tiene una particularidad cuando la familia conmemora el primer año del fallecimiento de un ser querido. “Hay familias que hacen mesa grande. Son las que están velando una ‘cruz nueva’, que es un familiar que cumple un año de fallecimiento”, indicó.
Maradona: "El más humano de todos los D10ses"
La historiadora Laura Colivadino recordó el origen humilde del Diez y su coherencia política, desde el peronismo hasta su defensa de los trabajadores y jubilados.
De Vespucio, a 16 provincias: La historia de Yama Sabores Ahumados
Uno de los fundadores explicó cómo la innovación y el trabajo constante llevaron a la marca salteña de aderezos a expandirse más allá de Salta.
Remedios gratis para personas con discapacidad: Cómo acceder al beneficio
La abogada Julia Toyos explicó en Aries que quienes padecen enfermedades crónicas deben tramitar el certificado de discapacidad para acceder a la cobertura total de los medicamentos a través del PAMI o la obra social.
Emiliano Villegas lideró la investigación que desmanteló una organización dedicada al turismo cinegético ilegal en Sudamérica.
En Holywins se anima a los niños y adolescentes a participar en juegos, testimonios y canciones vestidos de sus santos preferidos.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
El peronismo estalla tras la derrota: Kicillof y Cristina se cruzan por las culpasPolítica30/10/2025
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Qué día el cometa 3I/ATLAS estará más cerca de la Tierra y cómo se lo podrá verCiencia & Tecnología30/10/2025
Detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 desde Chile por el super telescopio Atlas, este objeto viaja por el Sistema Solar a unos 60 kilómetros por segundo, una velocidad que desafía toda intuición.
Villada confirmó que todos los ministros renunciaron: “Sáenz decide en soledad los cambios”
El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, señaló que el gabinete provincial presentó su renuncia al gobernador Gustavo Sáenz para facilitar una reestructuración. Aseguró que los cambios buscan “una gestión más ágil y con menor costo”.