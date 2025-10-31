Remedios gratis para personas con discapacidad: Cómo acceder al beneficio

Maradona: "El más humano de todos los D10ses"
La historiadora Laura Colivadino recordó el origen humilde del Diez y su coherencia política, desde el peronismo hasta su defensa de los trabajadores y jubilados.
La abogada Julia Toyos explicó en Aries que quienes padecen enfermedades crónicas deben tramitar el certificado de discapacidad para acceder a la cobertura total de los medicamentos a través del PAMI o la obra social.
En su columna habitual en Aries, la abogada Julia Toyos respondió consultas de oyentes sobre la entrega de medicamentos para jubilados y beneficiarios de PAMI.
Ante la inquietud por las demoras y restricciones, Toyos aclaró que existe una herramienta legal que garantiza la cobertura completa para pacientes con enfermedades crónicas:
“Si usted tiene una enfermedad permanente o discapacitante, debe tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Con ese documento, la obra social está obligada por ley a cubrir el 100% del costo de los remedios”, explicó.
La abogada recomendó realizar el trámite en la sede ubicada en Mendoza y Jujuy, en la ciudad de Salta, y recordó que también se puede gestionar en línea.
“A veces el trámite es engorroso, pero vale la pena. El CUD permite acceder a medicamentos gratuitos y otros beneficios de la Ley Nacional de Discapacidad”, señaló.
Toyos instó a los jubilados a no resignarse ante los rechazos o cupos en farmacias.
“Hay que hacer los reclamos, entrar a la página de PAMI y ejercer los derechos que están vigentes. Si uno no reclama, los beneficios se pierden”, advirtió.
