Premio internacional para el argentino que frenó la caza ilegal

Maradona: "El más humano de todos los D10ses"
La historiadora Laura Colivadino recordó el origen humilde del Diez y su coherencia política, desde el peronismo hasta su defensa de los trabajadores y jubilados.
Emiliano Villegas lideró la investigación que desmanteló una organización dedicada al turismo cinegético ilegal en Sudamérica.Sociedad31/10/2025
El argentino Emiliano Villegas, coordinador operativo del Área Fauna de la Brigada de Control Ambiental en la Subsecretaria de Ambiente de la Nación, será reconocido con el premio internacional Clark R. Bavin, el máximo galardón global a la protección de la vida silvestre.
La entrega del premio será el próximo 5 de diciembre en Samarcanda, Uzbekistán, durante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (COP20 CITES).
Villegas, de 44 años, fue clave en la investigación que permitió desarticular una red de caza y tráfico ilegal de fauna que operaba entre Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia. El caso tiene como principal acusado a Jorge Noya, dueño del emprendimiento Caza & Safaris, señalado como líder de una organización dedicada al turismo cinegético ilegal.
Durante una serie de allanamientos realizados en 2023, la Justicia Federal secuestró 44 armas, 12 vehículos y casi 8.000 taxidermias, cuernos y pieles, entre ellas de yaguareté, especie protegida por ley y declarada Monumento Natural Nacional desde 2001.
El caso tomó proyección internacional gracias al trabajo conjunto entre la Brigada de Control Ambiental, la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la organización Freeland International, cuya directora, Juliana Machado Ferreira, fue quien nominó a Villegas al premio.
Con información de Noticias Argentinas
Uno de los fundadores explicó cómo la innovación y el trabajo constante llevaron a la marca salteña de aderezos a expandirse más allá de Salta.
La abogada Julia Toyos explicó en Aries que quienes padecen enfermedades crónicas deben tramitar el certificado de discapacidad para acceder a la cobertura total de los medicamentos a través del PAMI o la obra social.
En Holywins se anima a los niños y adolescentes a participar en juegos, testimonios y canciones vestidos de sus santos preferidos.
El centro salteño se llenó de máscaras y decoraciones de Halloween, mientras Rosario de Lerma celebra la Noche Blanca y los puestos del mercado ofrecen ofrendas para el Día de las Almas. Un viernes con todas las tradiciones.
Una semana antes de las pasadas elecciones, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el que advierte que los represores no pueden estar más de dos años con prisión preventiva sin sentencia firme.
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El partido Demócratas 66 obtuvo una victoria en las generales y podría frenar al dominio parlamentario derechista. Su pareja es un jugador de hockey argentino.
Los cursos, que abordarán marketing digital en redes sociales, inteligencia artificial, y gestión emocional y liderazgo colaborativo, serán gratuitos y tendrán una duración de siete semanas bajo una modalidad híbrida.