De Vespucio, a 16 provincias: La historia de Yama Sabores Ahumados

Por Aries, Gabriel Martínez, fundador de Yama Sabores Ahumados, aseguró que, a pesar de los tiempos difíciles, su empresa sigue creciendo gracias a su enfoque en la “nutrición emocional” y la calidad de sus productos. “Buscamos hacerle bien a la gente y eso ninguna situación nos frena”, afirmó.

Martínez explicó que la empresa produce aderezos ahumados utilizando materia prima cultivada en Campamento Vespucio, mientras que la fábrica principal se encuentra en Salta Capital. Desde allí, los productos se distribuyen a distintos canales y se promocionan en ferias y rondas de negocios en 16 provincias del país.

El fundador recordó los inicios del proyecto junto a su socio Diego Gomeza, quien creó el primer producto de la marca, el Locoto Ahumado, hace más de nueve años. “Él inició todo, después me sumé y construimos juntos lo que somos ahora”, señaló Martínez.

La empresa, que comenzó siendo un proyecto pequeño, hoy cuenta con un equipo de trabajo más amplio y alianzas estratégicas para la distribución y logística. Además, Martínez destacó el compromiso con la sostenibilidad, poniendo en valor el uso del cartón y la recuperación de residuos generados por la producción.

Con estos avances, Yama Sabores Ahumados proyecta expandirse a todo el país en el corto plazo, consolidando su presencia y difundiendo su propuesta de productos que combinan sabor, calidad y bienestar emocional.