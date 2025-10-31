Inauguraron en la UNSa un mural en homenaje al profe Daniel Córdoba

La Municipalidad de Salta presentó un nuevo mural en la Universidad Nacional de Salta, en homenaje al profesor Daniel Córdoba, reconocido docente de Física que dejó una profunda huella en la comunidad educativa.

Al respecto, la directora general de Seguimiento de Gestión, Violeta Barrabino, destacó que “este mural homenajea a un personaje que iluminó tantos destinos y fue ejemplo para muchos estudiantes. Trabajamos en conjunto con la universidad y con la artista Caroline de Chaunac, una referente con mucha trayectoria. Ya llevamos más de 70 murales en distintos puntos de la ciudad, transformando los espacios públicos y la vida cotidiana de los vecinos”.

El mural, ubicado en una de las paredes de la Facultad de Ciencias Exactas, muestra un retrato del profesor Córdoba acompañado de fórmulas y símbolos relacionados con la física, además de elementos que reflejan su manera única de enseñar: una bola de cristal y una sandía en explosión, alusiones a los ejemplos cotidianos y experimentales que utilizaba para explicar conceptos complejos.

Sobre el trabajo, la artista, Caroline de Chaunac, explicó que si bien no conoció al profe Córdoba, "al investigar entendí su enorme pasión por enseñar desde lo humano y lo creativo".

"Quise representar esa combinación de humor, curiosidad y entrega que él tenía con sus alumnos. Incorporé elementos simbólicos de su forma de enseñar, como la bola de cristal y la sandía, para mostrar cómo lograba despertar el interés por la física”, expresó.

Este mural se suma a la serie de intervenciones artísticas que impulsa la Municipalidad con el objetivo de homenajear a personalidades destacadas y acercar el arte a los espacios públicos de la ciudad.