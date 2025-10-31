El gobernador de Jujuy destacó la buena sintonía con Milei en la reunión donde se abordaron obras, biocombustibles y reformas legislativas.
Interna sindical: la CGT debate cómo enfrentar la reforma laboral del Gobierno
Con la participación de 62 organizaciones, la central obrera intenta sostener la unidad y proyectar una postura clara ante las reformas de Milei, en paralelo al diálogo del Ejecutivo con gobernadores.Política31/10/2025
La Confederación General del Trabajo (CGT) reunió este jueves a su mesa chica en la sede de la Uocra para definir su estrategia frente a la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei y ultimar detalles del Congreso del 5 de noviembre, que renovará la conducción de la central obrera.
En el encuentro no se lograron saldar las diferencias de posturas entre los sectores dialoguistas y los combativos, pero acordaron que rechazarán retrocesos en derechos laborales y cualquier iniciativa impuesta unilateralmente por el Gobierno.
El debate, encabezado por los principales dirigentes sindicales, estuvo marcado por el resultado electoral del 26 de octubre y por el avance del oficialismo con su paquete de reformas.
Mientras el Ejecutivo busca apoyo político para presentarlas en el Congreso -con un encuentro con gobernadores en Casa Rosada, casi en paralelo a la reunión en la Uocra-, la CGT intenta sostener la unidad interna y evitar una fractura.
En este sentido, el titular del gremio de la construcción, Gerardo Martínez, destacó en diálogo con TN que la convocatoria del encuentro contó con “62 organizaciones sindicales de todos los sectores”. Además, indicó que los únicos ausentes fueron las organizaciones que responden al secretario de Gastronómicos, Luis Barrionuevo.
El gremialista aseguró que se trató de “un encuentro en el que “todos plantean su visión y su análisis”, aunque manifestó que el objetivo “es ir a una convergencia que unifique un criterio, un análisis sobre la base de la responsabilidad que tiene la CGT en defensa de las trabajadoras y los trabajadores”.
Asimismo, en medio de la discusión sobre una reforma laboral que plantea el Gobierno, Martínez fue contundente: “Hay que trazar un camino que sea constructivo para mejorar sobre las nuevas modalidades laborales sin perder derechos”.
La interna sindical antes del cambio de conducción
El Congreso de la CGT, convocado para el 5 de noviembre, ratificará el fin del triunvirato que integran Héctor Daer, Octavio Argüello y Carlos Acuña. También definirá el formato de la nueva conducción: si habrá continuidad en un esquema compartido o si se consolidará un secretario general único con mayor poder político.
Daer confirmó que no renovará su mandato. Entre los nombres que circulan figuran Cristian Jerónimo (Vidrio), Maia Volcovinsky (Judiciales) y Jorge Sola (Seguros) como parte del bloque moderado, mientras que Abel Furlán (UOM) y Omar Maturano (La Fraternidad) impulsan una línea de confrontación.
El sector del transporte, con fuerte peso institucional, busca mantener protagonismo en la futura conducción, con la figura de Octavio Argüello como posible síntesis entre ambas posiciones.
Villada confirmó que todos los ministros renunciaron: “Sáenz decide en soledad los cambios”
El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, señaló que el gabinete provincial presentó su renuncia al gobernador Gustavo Sáenz para facilitar una reestructuración. Aseguró que los cambios buscan “una gestión más ágil y con menor costo”.
La reunión con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro servirá para discutir gestión, tensiones internas y la participación política del sector.
Milei viajará a Miami para reunirse con empresarios y descartan un encuentro con TrumpPolítica31/10/2025
El Gobierno indicó que no solicitaron una reunión bilateral entre los mandatarios y que será “muy poco probable” un encuentro informal. El foco del viaje estará en economía e inversiones.
La histórica remontada de Diego Santilli en Buenos Aires impulsa el acercamiento entre el Gobierno y el partido fundado por Macri, aunque por ahora no se esperan incorporaciones al gabinete presidencial.
Reformas: Villada dijo que Salta acompañará las medidas que beneficien al país y exigirá cumplimiento de obras
El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, confirmó que la provincia apoyará las reformas laboral, impositiva y previsional impulsadas por la Nación. Aclaró que Salta “no es obstruccionista”, pero reclamó que el Presupuesto 2026 contemple las obras acordadas con la provincia.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
El peronismo estalla tras la derrota: Kicillof y Cristina se cruzan por las culpasPolítica30/10/2025
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
No hubo milagro: Flamengo resistió en Avellaneda y dejó a Racing sin final continentalDeportes30/10/2025
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.
Sáenz evalúa reducir los ministerios y reestructurar el gabinete
Según trascendió, el gobernador Gustavo Sáenz evalúa una modificación en la Ley de Ministerios que implicaría reducir el número de carteras y secretarías. La medida apunta a un esquema más austero y eficiente.