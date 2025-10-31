Interna sindical: la CGT debate cómo enfrentar la reforma laboral del Gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) reunió este jueves a su mesa chica en la sede de la Uocra para definir su estrategia frente a la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei y ultimar detalles del Congreso del 5 de noviembre, que renovará la conducción de la central obrera.

En el encuentro no se lograron saldar las diferencias de posturas entre los sectores dialoguistas y los combativos, pero acordaron que rechazarán retrocesos en derechos laborales y cualquier iniciativa impuesta unilateralmente por el Gobierno.

El debate, encabezado por los principales dirigentes sindicales, estuvo marcado por el resultado electoral del 26 de octubre y por el avance del oficialismo con su paquete de reformas.

Mientras el Ejecutivo busca apoyo político para presentarlas en el Congreso -con un encuentro con gobernadores en Casa Rosada, casi en paralelo a la reunión en la Uocra-, la CGT intenta sostener la unidad interna y evitar una fractura.

En este sentido, el titular del gremio de la construcción, Gerardo Martínez, destacó en diálogo con TN que la convocatoria del encuentro contó con “62 organizaciones sindicales de todos los sectores”. Además, indicó que los únicos ausentes fueron las organizaciones que responden al secretario de Gastronómicos, Luis Barrionuevo.

El gremialista aseguró que se trató de “un encuentro en el que “todos plantean su visión y su análisis”, aunque manifestó que el objetivo “es ir a una convergencia que unifique un criterio, un análisis sobre la base de la responsabilidad que tiene la CGT en defensa de las trabajadoras y los trabajadores”.

Asimismo, en medio de la discusión sobre una reforma laboral que plantea el Gobierno, Martínez fue contundente: “Hay que trazar un camino que sea constructivo para mejorar sobre las nuevas modalidades laborales sin perder derechos”.

La interna sindical antes del cambio de conducción

El Congreso de la CGT, convocado para el 5 de noviembre, ratificará el fin del triunvirato que integran Héctor Daer, Octavio Argüello y Carlos Acuña. También definirá el formato de la nueva conducción: si habrá continuidad en un esquema compartido o si se consolidará un secretario general único con mayor poder político.

Daer confirmó que no renovará su mandato. Entre los nombres que circulan figuran Cristian Jerónimo (Vidrio), Maia Volcovinsky (Judiciales) y Jorge Sola (Seguros) como parte del bloque moderado, mientras que Abel Furlán (UOM) y Omar Maturano (La Fraternidad) impulsan una línea de confrontación.

El sector del transporte, con fuerte peso institucional, busca mantener protagonismo en la futura conducción, con la figura de Octavio Argüello como posible síntesis entre ambas posiciones.

