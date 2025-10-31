Tras las elecciones, Milei recibe a Macri en Olivos

El gobernador de Jujuy destacó la buena sintonía con Milei en la reunión donde se abordaron obras, biocombustibles y reformas legislativas.
El Gobierno de Javier Milei termina el año mucho más cómodo de lo que esperaba. El respaldo que le dieron las elecciones legislativas le abrieron un canal de diálogo con los gobernadores que hasta hace días estaba roto. Pero además, reflotó los vínculos que fueron cercanos desde el principio, como con el PRO, en especial con el expresidente Mauricio Macri.
El líder del PRO volvió a ganar terreno en la consideración del Gobierno, motorizado por la histórica remontada en la provincia de Buenos Aires. La gesta estuvo liderada por Diego Santilli, hombre del PRO y muy cercano a Milei. El envión del resultado electoral aceleró el reencuentro con Macri, que se concretará este viernes al mediodía en Olivos.
“El escenario es win-win para los dos”, apuntó a TN un dirigente macrista de la primera hora. La hipótesis es que si bien el PRO sale fortalecido por este acercamiento y revalorizado, también le conviene al Gobierno sumar “el valor institucional” del partido fundado por Macri.
No obstante, en el PRO no esperan sumar nombres a la mesa de discusión para el futuro gabinete de Milei. “Hoy no está esa opción”, remarcan en las filas del expresidente, pese a que no descartan que esa situación pueda cambiar en el futuro. Aseguraron que el vínculo con el Presidente “está muy bien” y que se basa en un “diálogo sincero y honesto”.
Los reparos en el PRO para integrar el gabinete van más allá del vínculo entre Macri y Milei. “Si no es con un acuerdo entre partidos, no tiene sentido”, indicó a este medio un dirigente de peso cercano al expresidente.
La desconfianza persiste desde los armados de listas, donde el PRO solo pudo ubicar unos pocos nombres propios, aunque importantes. “Estos tipos te degluten”, señaló un armador nacional a TN. La victoria del 26 de octubre en PBA con Santilli al frente les valió la promesa de un candidato a gobernador propio, pero aún hay que ver. “No la van a hacer fácil, en dos años te inventan un candidato de ellos”, sostienen.
Las idas y vueltas en el vínculo Milei-Macri
“En unas horas volveremos a comer milanesas”, confirmó el líder del PRO este jueves sobre la cumbre con el Presidente. “Volveremos a hablar. Él acepta conmigo que yo vaya y le diga lo que pienso”, añadió. El expresidente hizo estas declaraciones en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por BICE Corp en Chile. Milei también confirmó el encuentro y afirmó: “Lo que pondero mucho de Macri es que él siempre se acercó con generosidad. Me aconsejó siempre, algunos los tomé, otros no”.
Ambos valoran volver a hablar, en un contexto en el que el PRO comprometió un apoyo institucional al Gobierno, con cierta expectativa de ocupar algún cargo vacante en el gabinete presidencial, en especial después del 10 de dicembre. El partido fundado por Macri también renovó sus credenciales tras un inicio desdibujado en el calendario electoral.
“El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el ’27″, se envalentonó Macri este jueves, en la previa a la reunión con Milei. Aunque aclaró: “La prioridad del PRO es apoyar las ideas que impulsa Milei, que son las correctas”.
En el PRO sostienen que la idea es que el expresidente confirme si Milei desea continuar con la alianza a pesar del arrollador triunfo. “Quiere saber qué es lo que viene, cómo se sigue. Si realmente el Presidente está en una postura de consensos o está soberbio como otros funcionarios”, expresó un integrante del partido de Macri.
“Mauricio lo que plantea es aprovechar el momento y aceitar las relaciones políticas”, señaló Cristian Ritondo en diálogo con Solo una vuelta más de TN. “La reunión es mano a mano”, indicó sobre el encuentro entre Milei y Macri.
