El gobernador de Jujuy destacó la buena sintonía con Milei en la reunión donde se abordaron obras, biocombustibles y reformas legislativas.
Sáenz tras el encuentro con Milei: “Defender a Salta es defender el futuro de nuestra gente”
El mandatario salteño valoró la convocatoria presidencial y destacó la importancia de construir acuerdos entre Nación y provincias para avanzar en un país más equilibrado y con igualdad de oportunidades.Política31/10/2025
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz participó junto a otros 19 mandatarios provinciales de un encuentro convocado por el presidente de la Nación Javier Milei en Casa Rosada. También contó con la presencia de todos los miembros del Gabinete nacional.
Se trataron aspectos referidos a las reformas laboral, tributaria y del Código Penal. Otro de los ejes fue el Presupuesto 2026.
Al término del encuentro Sáenz manifestó: “creo firmemente que, más allá de las banderías políticas y las diferencias, el diálogo y la búsqueda de consensos son el camino para construir una Argentina verdaderamente federal, con igualdad de oportunidades para todos. Defender a Salta es defender el desarrollo del norte y el futuro de nuestra gente”.
Luego de la reunión, el vocero presidencial Manuel Adorni explicó que la misma respondió a la nueva postura marcada por el presidente de ampliar la base de sustentación política del oficialismo a través del acuerdo con gobernadores busca impulsar las principales reformas que la Casa Rosada considera prioritarias con vistas a los próximos dos años. “Es voluntad del presidente trabajar con todos los gobernadores, independientemente de las diferencias partidarias para retornar al sendero de crecimiento del país”.
“Este Gobierno va a trabajar con todos los gobernadores y con el Congreso de la Nación para traducir en leyes las consignas que fueron firmadas en el Pacto de Mayo en julio del 2024”, finalizó Adorni.
La reunión en el Salón Eva Perón contó con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo; del Interior, Lisandro Catalán; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Lugones; de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno; la secretaria Legal y Técnica María Igarzábal; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili y el asesor del Presidente, Santiago Caputo.
También participaron los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maxmiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca) Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), y Claudio Poggi (San Luis), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz), Hebe Casado (vice en Mendoza) Zulema Reina (vice en Neuquén) y Silvana Schneider (vice en Chaco).
Villada confirmó que todos los ministros renunciaron: “Sáenz decide en soledad los cambios”
El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, señaló que el gabinete provincial presentó su renuncia al gobernador Gustavo Sáenz para facilitar una reestructuración. Aseguró que los cambios buscan “una gestión más ágil y con menor costo”.
La reunión con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro servirá para discutir gestión, tensiones internas y la participación política del sector.
Con la participación de 62 organizaciones, la central obrera intenta sostener la unidad y proyectar una postura clara ante las reformas de Milei, en paralelo al diálogo del Ejecutivo con gobernadores.
Milei viajará a Miami para reunirse con empresarios y descartan un encuentro con TrumpPolítica31/10/2025
El Gobierno indicó que no solicitaron una reunión bilateral entre los mandatarios y que será “muy poco probable” un encuentro informal. El foco del viaje estará en economía e inversiones.
La histórica remontada de Diego Santilli en Buenos Aires impulsa el acercamiento entre el Gobierno y el partido fundado por Macri, aunque por ahora no se esperan incorporaciones al gabinete presidencial.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
El peronismo estalla tras la derrota: Kicillof y Cristina se cruzan por las culpasPolítica30/10/2025
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
No hubo milagro: Flamengo resistió en Avellaneda y dejó a Racing sin final continentalDeportes30/10/2025
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.
Sáenz evalúa reducir los ministerios y reestructurar el gabinete
Según trascendió, el gobernador Gustavo Sáenz evalúa una modificación en la Ley de Ministerios que implicaría reducir el número de carteras y secretarías. La medida apunta a un esquema más austero y eficiente.