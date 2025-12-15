La Unión Europea (UE) prolongó las sanciones impuestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela por un año más, hasta el 10 de enero de 2027.
Australia endurecerá las leyes sobre portación de armas tras el tiroteo en Sidney
Las autoridades de Australia acordaron este lunes endurecer las leyes sobre tenencia de armas, un día después de que un hombre y su hijo mataran en una playa de Sídney a 15 personas que celebraban la festividad judía de Janucá.El Mundo15/12/2025
El primer ministro, Anthony Albanese, convocó una reunión de los gobernadores de los estados y territorios de Australia en respuesta, y acordó con ellos "fortalecer las leyes sobre armas en todo el país".
La oficina de Albanese afirmó que convinieron estudiar cómo mejorar las verificaciones de antecedentes de los propietarios de armas de fuego, impedir que los no nacionales obtengan licencias de armas y limitar los tipos de armas que son legales.
Los tiroteos masivos han sido poco comunes en Australia desde que, en 1996, un individuo mató a 35 personas en la localidad turística de Port Arthur. Esa masacre dio lugar a reformas de gran alcance que durante mucho tiempo se consideraron un estándar a nivel mundial.
Pero los tiroteos del domingo han planteado nuevas preguntas sobre cómo el padre y el hijo obtuvieron las armas. Según la cadena pública ABC, ambos podrían tener vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico.
La policía sigue investigando el móvil del crimen, pero las autoridades afirmaron que el ataque buscaba claramente aterrorizar a la comunidad judía. "Lo que vimos ayer fue un acto de pura maldad, un acto de antisemitismo, un acto de terrorismo en nuestras costas", sostuvo Albanese, antes de dejar un ramo de flores en el Bondi Pavilion.
Los atacantes actuaron desde una pasarela que daba a la playa, abarrotada de bañistas en una calurosa tarde de verano. En tanto, unas 1.000 personas se habían congregado en la playa de Bondi para celebrar la festividad judía de Janucá, informó la policía.
Con armas de cañón largo, dispararon hacia la zona durante 10 minutos hasta que la policía abatió al padre, de 50 años. El hijo, de 24, fue arrestado y está detenido en el hospital con heridas graves.
Tras los atentados, se difundió información errónea en Internet, parte de la cual iba dirigida contra los inmigrantes y la comunidad musulmana. La policía informó el lunes que recibió denuncias sobre varias cabezas de cerdo abandonadas en un cementerio musulmán al suroeste de Sídney.
Bolivia votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que censura a Israel y respalda un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la obligación de permitir la ayuda humanitaria en Gaza.
Irán redobla su apoyo a Hezbollah y desafía los intentos del Líbano por desarmarloEl Mundo15/12/2025
Un asesor de Ali Khamenei ratificó el respaldo político y militar al grupo chií, en medio de crecientes tensiones con el Gobierno libanés.
Liberarán al detenido por el tiroteo en la Universidad de Brown: no es “persona de interés”El Mundo15/12/2025
Las autoridades de Rhode Island admitieron que no hay pruebas para vincularlo con el ataque y continúan la búsqueda del autor.
Se reanudó el escrutinio en Honduras y Asfura sigue al frente en una elección en tensiónEl Mundo15/12/2025
El candidato del Partido Nacional lidera el conteo mientras el CNE aún no inicia el recuento especial de actas cuestionadas.
Estados Unidos, Argentina, Paraguay y la OEA felicitaron al presidente electo y expresaron expectativas sobre el nuevo rumbo político del país.
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo Clausura 2025, recibió un premio de USD 500.000 de parte de la AFA, un monto que acentúa la brecha económica del fútbol argentino.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.