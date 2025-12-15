Se reanudó el escrutinio en Honduras y Asfura sigue al frente en una elección en tensión

Irán redobla su apoyo a Hezbollah y desafía los intentos del Líbano por desarmarloEl Mundo15/12/2025
El escrutinio de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras se reanudó este domingo con Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional y respaldado por Donald Trump, al frente del conteo, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha podido iniciar el recuento especial de las actas con inconsistencias.
El recuento se reinició a las 16:00, hora local (22:00 GMT), tras una pausa desde el martes pasado y sitúa a Asfura a la cabeza con 1.302.264 votos (40,54 %), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.258.580 papeletas (39,18 %), según el 99,56 % de las actas contabilizadas hasta ahora en el sitio oficial del CNE.
La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien “no reconoce” los resultados de las elecciones, sigue en el tercer lugar con 619.875 sufragios (19,30 %).
La demora en la actualización del conteo, atribuida a problemas técnicos, ha generado críticas de partidos políticos, observadores internacionales y sectores de la sociedad civil, que también esperan el inicio del escrutinio especial, originalmente previsto para las 07:00 hora local (13:00 GMT).
El CNE explicó que el retraso se debe a la falta del “voto por escrito” de Marlon Ochoa, consejero oficialista del ente electoral, que denunció que las otras dos consejeras rechazaron su propuesta de realizar un conteo “voto por voto” de todas las actas presidenciales, limitando el escrutinio al 5,6 % de las mismas.
Según Ochoa, en la sesión del pleno Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López “decidieron por mayoría únicamente realizar el escrutinio especial a 1.081 actas (5,6 % del total de actas)”, una determinación que, advirtió, compromete la credibilidad del resultado final.
No obstante, Hall aseguró en un mensaje en X que la decisión del pleno fue iniciar el escrutinio especial “de oficio” con 1.081 maletas del nivel electivo presidencial y que “nadie dijo que serían las únicas que irían a escrutinio especial” en esa fórmula.
Agregó que aún no se han analizado las solicitudes de escrutinios especiales cuyo plazo de presentación vence mañana lunes, ni se han evaluado las impugnaciones presentadas.
Hall cuestionó además la difusión de información parcial que, según dijo, “demora el proceso, desinforma y ataca a dos mujeres que somos autoridades electorales, sabiendo lo que esto implica para el país”, señalando que “el mundo los está viendo y que la historia pondrá a cada uno en su lugar”.
El organismo electoral señaló también que la demora en el escrutinio obedece a que el Partido Liberal no acreditó a su personal el sábado y que la empresa de soporte tecnológico solicitó repetir el triple sellado del software para el escrutinio especial, pese a que el procedimiento ya se había realizado el viernes.
Desde la celebración de los comicios, el CNE dispone de 30 días para anunciar los resultados finales de unas elecciones en las que los hondureños eligieron al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados nacionales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.
Con información de EFE
