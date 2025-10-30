La víctima, de 31 años, fue atacada por dos hombres en moto en San José de Pocitos. Murió tras ser trasladada a un hospital en Salta mientras la Policía busca a los agresores.
El huracán Melissa devastó el este de Cuba: casas destruidas, apagones y familias sin refugio
El poderoso ciclón, que azotó con categoría 5 tras pasar por Jamaica, dejó escenas de desolación en Santiago de Cuba. “Perdí todo lo que tenía”, contó un pescador que sobrevivió a la tormenta.El Mundo30/10/2025
El pescador cubano Alexis Ramos pasó la madrugada del miércoles en la costa de Santiago de Cuba (este) tratando de proteger el bote con el que se gana la vida, pero cuando retornó a su casa, la furia de Melissa la había convertido en escombros.
“Me encontré la bomba esta”, dice Ramos a la AFP, mientras observa su vivienda reducida a un amasijo de ladrillos, pedazos de concreto y tejas de aluminio. Con ayuda de familiares intenta recuperar algún material útil de lo que fue el hogar de sus padres y donde echó “la juventud entera”.
En esa pequeña casa de ladrillos y tejas de hojas de zinc vivía con su hija y sus dos nietas. Con la tristeza marcada en el rostro, asegura que “no tiene idea” de lo que va a hacer porque “todo está carísimo”.
El huracán arribó en la madrugada del miércoles al este de Cuba, luego de golpear Jamaica con la fuerza de un huracán de máxima categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Por la tarde abandonó el territorio cubano para dirigir su devastadora trayectoria hacia Bahamas.
Melissa ha causado inundaciones en ciudades y pueblos, destrozos en infraestructuras, cientos de miles de evacuados, cortes de energía y una treintena de muertos en la región desde el fin de semana.
Varias localidades carecen aún de servicio telefónico y también fue suspendido el servicio eléctrico y bombeo de aguas.
La tormenta agrava la situación en Cuba, que enfrenta una profunda crisis económica y de energía eléctrica, con escasez de combustible, de alimentos y medicina, además una fuerte transmisión de oropuche, dengue y Chikungunya.
La embajada de Alemania anunció en X una donación de 330.000 dólares para ayudar a los damnificados, mientras la representación de Noruega informó sobre una contribución de 38.000 dólares para curar estas enfermedades transmitidas por mosquitos.
Por el momento, el mayor precio en vidas lo ha pagado Haití, que reportó este miércoles otros 20 muertos, lo que eleva a 23 el total en el país. Además, tres personas murieron en Jamaica antes de la llegada del huracán, tres en Panamá y una en República Dominicana.
Melissa no escatimó en estragos en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante del país con 500.000 habitantes.
Sus fuertes vientos dejaron a su paso casas y comercios derribados, techos desprendidos, calles inundadas y repletas de árboles, además de postes eléctricos o escombros esparcidos por todos lados.
En una vista panorámica desde la azotea de un edificio se pudieron observar las calles anegadas.
A unas dos cuadras de la casa del pescador vive Mariela Reyes, una ama de casa de 55 años. El techo de su vivienda voló sin parar hasta caer en la siguiente cuadra.
“No es fácil perder todo lo que uno tiene. Lo poco que tienes”, explica Reyes desanimada. El martes logró resguardar su televisor y otros electrodomésticos en la casa de su hermana.
Grupos de vecinos salieron temprano con machete en mano para cortar troncos de árboles que Melissa sacó de raíz y que bloqueaban las calles de la ciudad.
“Melissa sí que se fajó (luchó) con los árboles, dejó a Santiago pelada, sin vegetación, y esa es una de las cosas más lindas de esta ciudad”, lamentó Ania Domínguez, de 35 años.
Las inundaciones impedían el paso en los caminos hacia pueblos costeros, ubicados al este de Santiago de Cuba.
En San Miguel de Parada, una localidad de las afueras de la ciudad, un granjero permanecía al lado de sus tres ovejas, que se ahogaron por la subida de un río y yacían sobre el asfalto.
Con el agua hasta la cintura, otro campesino avanzaba empujando una tabla improvisada donde su perro temblaba mojado. A sus espaldas, una desvencijada casa de madera apenas se mantenía en pie en medio del río y un colchón iba a la deriva.
Con información de AFP
El Comando Vermelho de Río de Janeiro está usando uniformes y equipo táctico militar en sus enfrentamientos. El equipamiento, que se consigue libremente por internet, otorga una ventaja al narcotráfico en la guerra urbana.
El operativo en Río expuso el “estado paralelo” del Comando Vermelho
La periodista Leticia Navarro detalló por Aries cómo la organización criminal controla territorios, política y finanzas, y emplea armas de guerra contra la policía.
El funcionario estadounidense destacó la gestión económica del presidente argentino y resaltó los resultados concretos del vínculo bilateral.
El secretario de Estado anunció asistencia humanitaria para varios países del Caribe, pero dejó fuera a la isla, que enfrenta graves daños e inundaciones tras el paso del ciclón más fuerte de la temporada.
Lula marcó distancia del gobernador de Río: “El combate al crimen no puede matar inocentes”El Mundo30/10/2025
Tras la operación policial que dejó más de 130 muertos, el mandatario pidió una estrategia nacional contra el narcotráfico que no repita escenas de guerra ni violaciones a los derechos humanos.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
“La gente ya eligió, ahora quiere que se pongan a trabajar”, advirtió Villada
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
Segunda eliminación en MasterChef Celebrity: quién abandonó la cocinaCultura & Espectáculos29/10/2025
Después de que Roña Castro dejara el programa, este martes se realizó la segunda gala de eliminación en MasterChef Celebrity, donde otro participante fue eliminado.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Hoy, miércoles 29 de octubre, el Plazo Fijo que más paga tiene una TNA del 54%. En el ranking de billeteras, Naranja X se mantiene como líder con una cuenta remunerada que rinde el treinta y nueve por ciento.