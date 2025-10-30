Este jueves 30, de 10 a 17, los vecinos y empresas podrán llevar neumáticos fuera de uso al Centro Cívico Municipal. Ya se recolectaron más de 1.100 toneladas desde el inicio del programa.
Empleo en Los Andes: “La minería trajo progreso, pero también mostró nuestras carencias”
El senador provincial destacó el crecimiento de la actividad minera en la región, pero advirtió que aún hay desocupación local y falta de capacitación.Salta30/10/2025
En Día de Miércoles, el senador provincial por el departamento Los Andes, Leopoldo Salva, aseguró que el desarrollo minero transformó la realidad de la región, aunque advirtió que el progreso no llega con la misma fuerza a todos los vecinos. “La gente está muy renegada con la política, y en parte con razón, porque el departamento de Los Andes fue históricamente postergado”, señaló.
Salva recordó que hace dos décadas la minería era una actividad casi inexistente, pero que en los últimos años el contexto internacional impulsó su expansión. “Hoy todos los ojos están puestos en el departamento de Los Andes, y eso es muy bueno, pero también nos muestra la falta de infraestructura, capacitación y preparación que todavía tenemos”, afirmó.
El legislador reclamó que las empresas mineras den prioridad a los habitantes locales en la contratación de personal, ya que aún hay desocupación en zonas cercanas a los yacimientos. “No puede ser que al lado de una empresa tengamos gente sin trabajo. Hay muchos vecinos que me entregan su currículum porque no consiguen empleo”, expresó.
Para Salva, la solución pasa por fortalecer la formación técnica de los jóvenes de la zona. “Las empresas tienen que invertir en capacitación a nuestra gente primero. Hoy se habla de más de 5.000 empleos directos en la actividad minera, y nosotros somos unos 5.000 habitantes; sin embargo, todavía hay desocupación”, advirtió.
El senador destacó que, en los últimos años, se abrieron nuevas oportunidades educativas en San Antonio de los Cobres, como la carrera de Técnico Electromecánico dictada por la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y las tecnicaturas en Higiene y Seguridad y Química. “Hace unos días se recibió la primera mujer técnica electromecánica de la UNSa en nuestra localidad, una noticia muy linda. Necesitamos más carreras concretas como esa”, celebró.
Por último, Salva insistió en que el desafío del departamento es acompañar el crecimiento minero con políticas de desarrollo humano sostenido. “La minería llegó antes que la capacitación, y eso generó un desfasaje. Tenemos que trabajar juntos para equilibrar esa brecha”, concluyó.
La Policía de Salta abrió las inscripciones para las Escuelas de Cadetes y Suboficiales 2026Salta30/10/2025
Los interesados podrán anotarse de forma virtual para las sedes de Capital y Embarcación. Las inscripciones para varones cierran el dos de noviembre y para mujeres se habilitarán del tres al seis del mismo mes.
Este jueves 30, el móvil del Centro Regional de Hemoterapia estará en la Cruz Roja de Salta, sobre calle Paz Chain. Se solicita especialmente sangre del grupo O factor RH positivo.
Tránsito identificó 240 zonas críticas y planifica nuevas obras para mejorar la circulación en la ciudadSalta29/10/2025
El secretario de Tránsito, Matías Assennato, destacó la implementación de intervenciones físicas como semáforos, reductores de velocidad, rotondas y ampliación de veredas. Además, adelantó proyectos en distintas avenidas para mejorar la seguridad vial.
Los fallecidos en siniestros viales bajaron un 48% en la Capital, según el informe de TránsitoSalta29/10/2025
El secretario de Tránsito, Matías Assennato, informó que las muertes por siniestros viales bajaron un 48% en la Capital. Destacó los avances logrados y adelantó la instalación de un centro operativo y de monitoreo para optimizar el control y la prevención.
Se trata de un plan que otorga un año y seis meses de tiempo para que los propietarios puedan regularizar los planos de sus inmuebles, planteando la baja de multas y la posibilidad de acceder a un plan de pago.
“La gente ya eligió, ahora quiere que se pongan a trabajar”, advirtió Villada
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
Hoy asume Alejandro Becker como secretario de Gestión Educativa
El acto de juramento será a las 11 en la Sala de Prensa de Casa de Gobierno y estará encabezado por la ministra de Educación, Cristina Fiore.
Segunda eliminación en MasterChef Celebrity: quién abandonó la cocinaCultura & Espectáculos29/10/2025
Después de que Roña Castro dejara el programa, este martes se realizó la segunda gala de eliminación en MasterChef Celebrity, donde otro participante fue eliminado.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Hoy, miércoles 29 de octubre, el Plazo Fijo que más paga tiene una TNA del 54%. En el ranking de billeteras, Naranja X se mantiene como líder con una cuenta remunerada que rinde el treinta y nueve por ciento.