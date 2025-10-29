Concejales aprobaron la creación del Régimen de Registración Edilicia

El Concejo Deliberante capitalino, en sesión ordinaria, aprobó el proyecto de ordenanza que prevé la creación de un Régimen de Registración Edilicia para propietarios de inmuebles que tengan un avance mínimo de obra del 80% - o que ya esté el trabajo ejecutado - y que, por distintas cuestiones, no realizaron los planos correspondientes.

“Es una herramienta que viene a responder a una demanda de los vecinos”, aseguró la concejal Eliana Chuchuy, y continuó: “Los vecinos llegan a las oficinas solicitando contar con un procedimiento que les permita, como titulares de sus viviendas, poder avanzar con las obras en sus casas”.

Explicó la edil que, por la situación económica actual, muchos vecinos ven que sus hijos regresan al hogar y los espacios deben ser adaptados, por lo que es fundamental avanzar con la normativa.

Recordó, en tanto, que la ordenanza de registración edilicia ya permitió a las familias llegar a las oficinas municipales para aprobar planos y demás trámites, y que, de hecho, son 258 las propiedades que fueron regularizadas en este tiempo.

“Este proyecto otorga un año y seis meses para que las viviendas puedan acceder al programa de registración, planteando bajas en las multas y la posibilidad de que estas familias puedan tener un plan de pagos”, finalizó.