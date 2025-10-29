Los interesados pueden anotarse desde este miércoles 29 de octubre y hasta el viernes 7 de noviembre. Se convoca además a interesados en instalar foodtrucks.
Concejales aprobaron la creación del Régimen de Registración Edilicia
Se trata de un plan que otorga un año y seis meses de tiempo para que los propietarios puedan regularizar los planos de sus inmuebles, planteando la baja de multas y la posibilidad de acceder a un plan de pago.Salta29/10/2025
El Concejo Deliberante capitalino, en sesión ordinaria, aprobó el proyecto de ordenanza que prevé la creación de un Régimen de Registración Edilicia para propietarios de inmuebles que tengan un avance mínimo de obra del 80% - o que ya esté el trabajo ejecutado - y que, por distintas cuestiones, no realizaron los planos correspondientes.
“Es una herramienta que viene a responder a una demanda de los vecinos”, aseguró la concejal Eliana Chuchuy, y continuó: “Los vecinos llegan a las oficinas solicitando contar con un procedimiento que les permita, como titulares de sus viviendas, poder avanzar con las obras en sus casas”.
Explicó la edil que, por la situación económica actual, muchos vecinos ven que sus hijos regresan al hogar y los espacios deben ser adaptados, por lo que es fundamental avanzar con la normativa.
Recordó, en tanto, que la ordenanza de registración edilicia ya permitió a las familias llegar a las oficinas municipales para aprobar planos y demás trámites, y que, de hecho, son 258 las propiedades que fueron regularizadas en este tiempo.
“Este proyecto otorga un año y seis meses para que las viviendas puedan acceder al programa de registración, planteando bajas en las multas y la posibilidad de que estas familias puedan tener un plan de pagos”, finalizó.
La feria se realizará el 13 y 14 de diciembre en Limache. La preinscripción estará abierta hasta el 7 de noviembre para todos los rubros.
Vialidad Nacional realiza importantes trabajos de conservación en la Ruta Nacional 51, el corredor clave que conecta Salta con el Pacífico. Las tareas, que se ejecutan entre Campo Quijano e Ingeniero Maury.
La Técnica N°2 explicó el cobro de $10.000 para el ingreso: “refrigerio y materiales”
La directora del establecimiento explicó que “el pago no es obligatorio, es un bono contribución” y detalló que de 521 inscriptos de lo que 222 hicieron el aporte.
Incendio en la Alcaidía: El Comité contra la Tortura abrió una investigación independiente
El organismo provincial abrió una investigación paralela para determinar cómo se originó el incendio ocurrido el domingo por la noche en la Alcaidía General de Salta.
Hacinamiento en la Alcaidía: “El preso también es parte de la sociedad, y se tiene que hacer cargo”
El comisionado del Comité Provincial contra la Tortura advirtió que “la cárcel no puede ser un espacio de exclusión”. Dijo que el incendio del domingo en la Alcaidía debe abrir un debate sobre la responsabilidad social y estatal en la reinserción de las personas detenidas.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
Atlético Mineiro le ganó a Independiente del Valle y es finalista de la Copa SudamericanaDeportes29/10/2025
En Belohorizonte, el conjunto Galo superó por 3 a 1 (4-2 global) a los ecuatorianos y disputará la gran final del torneo. Quedó a la espera de su rival, que saldrá del choque entre Lanús y Universidad de Chile.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.