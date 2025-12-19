Confirmaron los primeros casos de la gripe H3N2 en la Argentina

La gripe H3N2 avanza en la región y ya tiene presencia confirmada en la Argentina. El Instituto Malbrán detectó por primera vez en el país casos del subclado K de la influenza A (H3N2), una variante que en las últimas semanas encendió alertas sanitarias en Latinoamérica por su rápida expansión.

La confirmación se conoció luego de que le virus fuera identificado en México, Perú y Colombia, mientras que en Bolivia las autoridades activaron la vigilancia epidemiológica ante casos sospechosos.

Según informó la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán”, se identificaron tres casos de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K. Dos de ellos se detectaron en adolescentes de la provincia de Santa Cruz, como parte del trabajo del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas, y el tercero en un chico que estuvo internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la información oficial, todos los pacientes cursaron la enfermedad sin complicaciones y evolucionaron de manera favorable.

El subclado K genera preocupación entre los especialistas porque, al tratarse de una variante nueva, puede evadir parcialmente la inmunidad adquirida en infecciones previas o por vacunación. Esto podría favorecer una mayor circulación del virus y un aumento en la cantidad de consultas médicas durante las próximas semanas.

Sin embargo, las autoridades del Instituto Malbrán aclararon que, hasta el momento, no hay evidencia de que el linaje K esté asociada a cuadros más graves que los registrados con otros virus de influenza A (H3N2) en temporadas anteriores.

A su vez, explicaron que el hallazgo fue posible gracias al trabajo en conjunto con la Red Nacional de Laboratorios y de las Unidades Centinela, y remarcaron que el sistema de vigilancia se encuentra fortalecido en las 24 jurisdicciones del país para detectar cambios en los patrones de circulación viral.

TN