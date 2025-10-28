Cayó en Jujuy estafador que robó a anciana en San Lorenzo

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Investigaciones, culminó una investigación iniciada en septiembre a raíz de una denuncia por estafa registrada en San Lorenzo, con la detención de un joven de 20 años. La damnificada, una mujer de 74 años, sufrió la sustracción de dinero y otros elementos de valor.

En ese contexto, efectivos de la Brigada de Investigaciones del Sector 1A, durante las tareas de campo, individualizaron al sospechoso y el lugar donde se encontraría. Tras dos allanamientos en la ciudad de San Salvador de Jujuy, detuvieron al sospechoso y secuestraron joyas, entre otros elementos de interés para la causa.

Las diligencias fueron dirigidas y controladas por la Fiscalía Penal de San Lorenzo, con colaboración del Juzgado de Control en lo Penal y recursos de la Policía de Jujuy.