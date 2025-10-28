El operativo de seguridad de las Elecciones Legislativas 2025 en Salta arrojó un dato significativo: la Policía de la provincia expidió 7.625 constancias de no emisión de voto.
Cayó en Jujuy estafador que robó a anciana en San Lorenzo
La Policía de Salta detuvo en San Salvador de Jujuy a un joven de 20 años, acusado de estafar a una mujer de 74 años en la localidad de San Lorenzo.Policiales28/10/2025
La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Investigaciones, culminó una investigación iniciada en septiembre a raíz de una denuncia por estafa registrada en San Lorenzo, con la detención de un joven de 20 años. La damnificada, una mujer de 74 años, sufrió la sustracción de dinero y otros elementos de valor.
En ese contexto, efectivos de la Brigada de Investigaciones del Sector 1A, durante las tareas de campo, individualizaron al sospechoso y el lugar donde se encontraría. Tras dos allanamientos en la ciudad de San Salvador de Jujuy, detuvieron al sospechoso y secuestraron joyas, entre otros elementos de interés para la causa.
Las diligencias fueron dirigidas y controladas por la Fiscalía Penal de San Lorenzo, con colaboración del Juzgado de Control en lo Penal y recursos de la Policía de Jujuy.
El fin de semana, la Policía de Salta fiscalizó más de ocho mil vehículos en rutas y calles de la provincia. La Subsecretaría de Seguridad Vial reforzó el llamado a la prevención.
Constancias de no emisión de voto: Cómo tramitarlas en Salta
La Policía de Salta brinda el servicio para gestionar constancias de no emisión de voto en toda la provincia, destinado a personas que se encuentran lejos de su lugar de sufragio.
Cuerpo en el Arenales: un tatuaje, clave para identificar a Damián Acosta; esperan ADN
Según señalaron familiares, un tatuaje en el pecho coincide con el de Damián Acosta, buscado desde el fin de semana pasado tras caer a un canal durante la tormenta.
El hallazgo se produjo este viernes. En el ligar trabajan efectivos de la Policía de Salta y del CIF para identificar el cuerpo.
[VIDEO] Pelea a facazos en zona de La Casona
Dos hombres en aparente estado de ebriedad se enfrentaron con cuchillos en inmediaciones al tradicional patio de comidas en calle Luis Burela.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
“El gran perdedor es el kirchnerismo”: Orozco tras las elecciones en Salta
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
“La gente nos dio un mensaje claro”, asegura Emilia Orozco
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.
La reforma laboral de Milei: ampliar la jornada, flexibilizar convenios e indemnizaciones en cuotasPolítica27/10/2025
El Presidente dijo que la modificación de la legislación laboral será una de las prioridades de la nueva etapa.