Detuvieron a dos hombres y una mujer y secuestraron más de 200 dosis de cocaína tras allanamientos en tres inmuebles.
[VIDEO] Pelea a facazos en zona de La Casona
Dos hombres en aparente estado de ebriedad se enfrentaron con cuchillos en inmediaciones al tradicional patio de comidas en calle Luis Burela.Policiales24/10/2025Ivana Chañi
Durante la mañana de este viernes, dos hombres se enfrentaron con cuchillos afuera del patio de comidas La Casona, en calle Luis Burela al 1.
Según señalaron testigos, ambos se encontrarían alcoholizados y la discusión escaló hasta convertirse en una agresión física. Uno de ellos incitó al otro a continuar al grito de “dale, dale, dale”.
Un tercero intentó calmar la situación, aunque mantuvo distancia para evitar lesiones.
La cantante Lourdes Fernández, ex integrante de Bandana, fue encontrada. La Policía de la Ciudad la halló en su departamento de Palermo.
Conmoción en barrio Libertad por la muerte de una niña de 10 años
Una niña de 10 años fue hallada sin vida ayer martes en barrio Libertad, en la zona sudeste de la capital salteña.
Detuvieron a tres personas por la golpiza a un joven en la salida de un boliche de OránPoliciales21/10/2025
Son sindicados como sospechosos de haber golpeado a un joven durante la madrugada del pasado domingo, cuando se retiraba de un local bailable.
La Policía demoró a dos personas en el barrio San Benito tras un insólito intento de hurto. Se trata de un hombre de 28 años y una mujer de 26, quienes intentaron llevarse un cesto de residuos de una vivienda.
La investigación se inició a partir de una denuncia web anónima y culminó esta madrugada con diez allanamientos simultáneos y varias personas detenidas.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El conjunto londinense llegó a esta tercera fecha con un partido ganado y uno perdido, por lo que un tropezón en casa podría complicar su futuro en la competición.
Fuerte temporal azotó Tartagal: calles anegadas y árboles caídos
El fenómeno afectó a la ciudad de Tartagal y distintas localidades del departamento San Martín. Lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de árboles provocaron anegamientos y cortes de energía.
Prohibiciones y sanciones: cómo rige la veda electoral en Salta
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.