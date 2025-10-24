[VIDEO] Pelea a facazos en zona de La Casona

Durante la mañana de este viernes, dos hombres se enfrentaron con cuchillos afuera del patio de comidas La Casona, en calle Luis Burela al 1.

Según señalaron testigos, ambos se encontrarían alcoholizados y la discusión escaló hasta convertirse en una agresión física. Uno de ellos incitó al otro a continuar al grito de “dale, dale, dale”.

Un tercero intentó calmar la situación, aunque mantuvo distancia para evitar lesiones.