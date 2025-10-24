Hallan un cuerpo sin vida en el cauce del Río Arenales

Este viernes, efectivos policiales hallaron un cuerpo sin vida en el cauce del Río Arenales, en una zona ubicada pasando el Parque Industrial, camino a La Pedrera.

En el lugar trabaja personal de la Policía de Salta junto a especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quienes realizan las pericias correspondientes para determinar la identidad de la víctima.

Podría tratarse de Damián Acosta, quien se encontraba desaparecido desde el sábado. El joven de 34 años había caído al canal en medio de la tormenta que se registró el viernes por la noche.