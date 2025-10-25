El hallazgo se produjo este viernes. En el ligar trabajan efectivos de la Policía de Salta y del CIF para identificar el cuerpo.
Cuerpo en el Arenales: un tatuaje, clave para identificar a Damián Acosta; esperan ADN
Según señalaron familiares, un tatuaje en el pecho coincide con el de Damián Acosta, buscado desde el fin de semana pasado tras caer a un canal durante la tormenta.Policiales25/10/2025Ivana Chañi
El hallazgo se produjo este viernes. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Salta y del CIF.
El cadáver se encontraba atrapado entre ramas y raíces. En el operativo intervinieron efectivos de la División Lacustre, canes y allegados que realizaban rastrillajes desde el sábado, cuando un agente presenció la caída pero no pudo asistirlo por la fuerza del caudal, detalló el sitio Cuarto.
Los familiares indicaron que Acosta había estado con un grupo de personas antes del episodio, aunque al momento de la caída se hallaba solo. Durante varios días recorrieron la zona entre La Pedrera y el Parque Industrial en busca de indicios.
Hasta anoche no se emitieron informes oficiales.
Según consignó De Frente Salta, familiares fueron citados a la sede fiscal durante la mañana de este sábado, donde reconocieron imágenes del cuerpo. Sin embargo, no sería entregado hasta que se determine la identidad por ADN.
[VIDEO] Pelea a facazos en zona de La Casona
Dos hombres en aparente estado de ebriedad se enfrentaron con cuchillos en inmediaciones al tradicional patio de comidas en calle Luis Burela.
Detuvieron a dos hombres y una mujer y secuestraron más de 200 dosis de cocaína tras allanamientos en tres inmuebles.
La cantante Lourdes Fernández, ex integrante de Bandana, fue encontrada. La Policía de la Ciudad la halló en su departamento de Palermo.
Conmoción en barrio Libertad por la muerte de una niña de 10 años
Una niña de 10 años fue hallada sin vida ayer martes en barrio Libertad, en la zona sudeste de la capital salteña.
Detuvieron a tres personas por la golpiza a un joven en la salida de un boliche de OránPoliciales21/10/2025
Son sindicados como sospechosos de haber golpeado a un joven durante la madrugada del pasado domingo, cuando se retiraba de un local bailable.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.
Fin de semana con descenso de temperatura y lluvias en Salta
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
Al menos 18 aeronaves ejecutivas arribaron al aeropuerto, muchas vinculadas al evento que encabeza Jamie Dimon, CEO del banco.
El Gobierno de Salta informó el cronograma de pagos de haberes correspondiente a octubre de 2025 para la Administración Pública Provincial.