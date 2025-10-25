Cuerpo en el Arenales: un tatuaje, clave para identificar a Damián Acosta; esperan ADN

Según señalaron familiares, un tatuaje en el pecho coincide con el de Damián Acosta, buscado desde el fin de semana pasado tras caer a un canal durante la tormenta.

El hallazgo se produjo este viernes. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Salta y del CIF.

El cadáver se encontraba atrapado entre ramas y raíces. En el operativo intervinieron efectivos de la División Lacustre, canes y allegados que realizaban rastrillajes desde el sábado, cuando un agente presenció la caída pero no pudo asistirlo por la fuerza del caudal, detalló el sitio Cuarto.

Los familiares indicaron que Acosta había estado con un grupo de personas antes del episodio, aunque al momento de la caída se hallaba solo. Durante varios días recorrieron la zona entre La Pedrera y el Parque Industrial en busca de indicios.

Hasta anoche no se emitieron informes oficiales. 

Según consignó De Frente Salta, familiares fueron citados a la sede fiscal durante la mañana de este sábado, donde reconocieron imágenes del cuerpo. Sin embargo, no sería entregado hasta que se determine la identidad por ADN. 

