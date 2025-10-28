Participarán 8.942 adjudicatarios que mantienen sus cuentas al día. Cuatro de ellos obtendrán la reducción de cuotas como premio al cumplimiento.
Sobrepoblación del 300% en la Alcaidía de Salta: 25 internos en una celda para ocho
El comisionado del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Andrés Giordamachi, confirmó que la celda donde se produjo el incendio del domingo alojaba 25 personas en un espacio para ocho.Salta28/10/2025Ivana Chañi
Por Aries, el comisionado del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Andrés Giordamachi, expresó su preocupación por el incendio del domingo por la noche en la Alcaidía General de la Provincia y señaló que el establecimiento “funciona con una sobrepoblación del 300%”.
El funcionario explicó que la celda donde se originó el hecho albergaba 25 internos en un espacio con capacidad para ocho, una situación que —dijo— “se repite desde hace tiempo sin respuesta estructural”.
“Era una tragedia que podía ocurrir en cualquier momento”, afirmó Giordamachi.
El comisionado cuestionó las cifras difundidas por el Servicio Penitenciario, que habló de una sobrepoblación del 70%. “Nosotros ya habíamos advertido que la Alcaidía superaba en casi un 300% su capacidad”, sostuvo.
Giordamachi consideró que el incidente del domingo no puede ser tomado como un hecho aislado, sino como una consecuencia de años de hacinamiento y falta de inversión.
“Este hecho no puede naturalizarse; tiene que ser un punto de inflexión”, remarcó.
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura viene elaborando informes críticos sobre las condiciones de detención en Salta. Según el organismo, el crecimiento de la población carcelaria, sin acompañamiento en infraestructura ni presupuesto, ha llevado al límite a la Alcaidía General, que ya no puede garantizar condiciones mínimas de alojamiento y seguridad.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) informó que mañana, martes 28 de octubre, no habrá atención en su sede de Avenida Tavella 1395.
El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, verificó el avance de las obras de refuncionalización y ampliación que el Gobierno de la Provincia, impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz, está ejecutando en el Hospital Señor del Milagro.
Desde el Juzgado Electoral Federal confirmaron que aún siguen llegando urnas desde el interior provincial. Este martes, a hora 18, iniciará el escrutinio definitivo. Se destacó la utilidad de la Boleta Única Papel.
Rescataron a dos personas extraviadas en el cerro Pacuy: “El mal clima los desorientó”Salta27/10/2025
El protocolo se activó el sábado por la noche y fueron hallados, en buen estado de salud, el domingo por la tarde. Desde el Grupo de Rescate de Montaña señalaron que, pese a que contaban con experiencia, las condiciones climáticas desfavorables “los desorientaron”.
Las tareas están previstas en tres etapas y se trabajará con cañería de PEAD, según informaron desde la empresa Aguas del Norte.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
Las Elecciones Legislativas 2025 definieron una nueva composición del Congreso de la Nación Argentina, estableciendo el equilibrio de poder que acompañará la segunda mitad del mandato presidencial.
“El gran perdedor es el kirchnerismo”: Orozco tras las elecciones en Salta
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
“La gente nos dio un mensaje claro”, asegura Emilia Orozco
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.