Sobrepoblación del 300% en la Alcaidía de Salta: 25 internos en una celda para ocho

Por Aries, el comisionado del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Andrés Giordamachi, expresó su preocupación por el incendio del domingo por la noche en la Alcaidía General de la Provincia y señaló que el establecimiento “funciona con una sobrepoblación del 300%”.

El funcionario explicó que la celda donde se originó el hecho albergaba 25 internos en un espacio con capacidad para ocho, una situación que —dijo— “se repite desde hace tiempo sin respuesta estructural”.

“Era una tragedia que podía ocurrir en cualquier momento”, afirmó Giordamachi.

El comisionado cuestionó las cifras difundidas por el Servicio Penitenciario, que habló de una sobrepoblación del 70%. “Nosotros ya habíamos advertido que la Alcaidía superaba en casi un 300% su capacidad”, sostuvo.

Giordamachi consideró que el incidente del domingo no puede ser tomado como un hecho aislado, sino como una consecuencia de años de hacinamiento y falta de inversión.

“Este hecho no puede naturalizarse; tiene que ser un punto de inflexión”, remarcó.

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura viene elaborando informes críticos sobre las condiciones de detención en Salta. Según el organismo, el crecimiento de la población carcelaria, sin acompañamiento en infraestructura ni presupuesto, ha llevado al límite a la Alcaidía General, que ya no puede garantizar condiciones mínimas de alojamiento y seguridad.