Jubilados: Se oficializó el bono extraordinario de $70 mil
El Gobierno oficializó, mediante el Decreto 771/2025, el pago de un bono de $70.000 para jubilados y pensionados en noviembre. Con esta suma, el haber mínimo del mes alcanzará los $403.052.Argentina28/10/2025
El Gobierno oficializó este martes el pago del bono de $70.000 en noviembre, para jubilados que perciban el haber mínimo. La medida se dio a conocer a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial.
De esta manera, las jubilaciones mínimas durante noviembre serán de $403.052 con el bono incluido, ya que el haber inicial para el próximo mes fue fijado en $333.052 pesos, a partir del aumento del 2,01%, determinado en línea con la inflación de septiembre.
Para los titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $333.052 pero queden por debajo de los $403.052, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra.
El bono podrán cobrarlo los siguientes beneficiarios:
- Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.
- Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
- Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.
Cabe remarcar que el Bono de $70 mil se encuentra congelado desde el inicio de las gestión de Javier Milei, mientras que los jubilados fueron uno de los sectores más afectados por el brutal ajuste implementado por el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).
El próximo fin de semana XL ya es oficial en el calendario nacional. Será en noviembre e incluirá cuatro días de descanso, gracias a la combinación de un feriado y un día no laborable con fines turísticos.
La ANMAT avanza en su refuncionalización y moderniza los controles a laboratorios extranjeros para medicamentos importados.
Cómo será el CyberMonday 2025; financiación en cuotas y rebajas del 30% son la claveArgentina28/10/2025
El CyberMonday 2025, organizado por la CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico), se realizará los días 3, 4 y 5 de noviembre.
Tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, los principales bancos de Wall Street (incluyendo JP Morgan, Citi y UBS) celebraron el resultado como un "cisne blanco" para el mercado.
Riesgo país: Qué tan bajo debe caer para que Argentina vuelva a los mercados internacionales de deudaArgentina28/10/2025
El Riesgo País de Argentina cayó fuertemente tras las elecciones, cerrando en 708 puntos básicos. La caída abre la ilusión de volver a los mercados internacionales de deuda.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
Las Elecciones Legislativas 2025 definieron una nueva composición del Congreso de la Nación Argentina, estableciendo el equilibrio de poder que acompañará la segunda mitad del mandato presidencial.
“El gran perdedor es el kirchnerismo”: Orozco tras las elecciones en Salta
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
“La gente nos dio un mensaje claro”, asegura Emilia Orozco
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.