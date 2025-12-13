Salud adelanta la vacunación contra el virus sincicial respiratorio

El Ministerio de Salud de la Nación informó que el 12 de enero de 2026 comenzará en todo el país la estrategia de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), con el objetivo de anticiparse a la circulación del virus y garantizar la protección de los recién nacidos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La cartera sanitaria comunicó la decisión mediante una circular enviada a todas las jurisdicciones, en la que precisó que las dosis ya se encuentran en el país y comenzarán a ser distribuidas a las provincias a partir de la próxima semana.

La vacunación está dirigida a personas gestantes entre las semanas 32 y 36

La campaña está orientada a mujeres embarazadas que cursen entre las semanas 32 y 36 y 6 días de gestación, con el propósito de transferir inmunidad al bebé durante el embarazo y protegerlo desde el primer día de vida. La vacunación no requiere orden médica, y solo es necesario presentar el certificado que acredite la semana de embarazo.

El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes. Si bien la bronquiolitis es su manifestación más frecuente, las infecciones por este virus se asocian también a un mayor riesgo de sibilancias recurrentes y desarrollo de asma a largo plazo.

Desde el Ministerio destacaron que la vacunación materna en este período crítico del embarazo reduce de forma significativa el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía, internaciones y complicaciones severas durante los primeros seis meses de vida.

La decisión de iniciar la estrategia en enero apunta a que la mayor cantidad posible de recién nacidos llegue protegida al inicio del ascenso de la curva estacional del virus, además de disminuir la presión sobre las guardias pediátricas y optimizar los recursos del sistema de salud, en un contexto de alta ocupación de camas de internación y terapia intensiva.

Este será el segundo año consecutivo en que la vacunación contra el VSR se inicia en enero. La estrategia aplicada en 2025 fue reconocida a nivel internacional, con más de 178.000 dosis administradas, una cobertura del 65% de la población objetivo, y reducciones del 62% en hospitalizaciones y del 70% en ingresos a terapia intensiva en bebés menores de seis meses, según datos preliminares.

