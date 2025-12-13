La industria alimenticia local atraviesa una alerta por la caída de la producción en ocho de los últimos once meses, acumulando una baja del 5,3% desde noviembre de 2024.
Salud adelanta la vacunación contra el virus sincicial respiratorio
El Ministerio de Salud de la Nación comenzará la estrategia de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio el 12 de enero de 2026 en todo el país.Argentina13/12/2025
El Ministerio de Salud de la Nación informó que el 12 de enero de 2026 comenzará en todo el país la estrategia de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), con el objetivo de anticiparse a la circulación del virus y garantizar la protección de los recién nacidos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
La cartera sanitaria comunicó la decisión mediante una circular enviada a todas las jurisdicciones, en la que precisó que las dosis ya se encuentran en el país y comenzarán a ser distribuidas a las provincias a partir de la próxima semana.
La vacunación está dirigida a personas gestantes entre las semanas 32 y 36
La campaña está orientada a mujeres embarazadas que cursen entre las semanas 32 y 36 y 6 días de gestación, con el propósito de transferir inmunidad al bebé durante el embarazo y protegerlo desde el primer día de vida. La vacunación no requiere orden médica, y solo es necesario presentar el certificado que acredite la semana de embarazo.
El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes. Si bien la bronquiolitis es su manifestación más frecuente, las infecciones por este virus se asocian también a un mayor riesgo de sibilancias recurrentes y desarrollo de asma a largo plazo.
Desde el Ministerio destacaron que la vacunación materna en este período crítico del embarazo reduce de forma significativa el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía, internaciones y complicaciones severas durante los primeros seis meses de vida.
La decisión de iniciar la estrategia en enero apunta a que la mayor cantidad posible de recién nacidos llegue protegida al inicio del ascenso de la curva estacional del virus, además de disminuir la presión sobre las guardias pediátricas y optimizar los recursos del sistema de salud, en un contexto de alta ocupación de camas de internación y terapia intensiva.
Este será el segundo año consecutivo en que la vacunación contra el VSR se inicia en enero. La estrategia aplicada en 2025 fue reconocida a nivel internacional, con más de 178.000 dosis administradas, una cobertura del 65% de la población objetivo, y reducciones del 62% en hospitalizaciones y del 70% en ingresos a terapia intensiva en bebés menores de seis meses, según datos preliminares.
Con información de Noticias Argentinas
El Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión del Juzgado Federal de Campana que ordenó la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo central del Decreto 681/2025.
El Gobierno apelará el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en DiscapacidadArgentina12/12/2025
La presentación se realizará ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, el tribunal que deberá revisar la decisión firmada por el juez Adrián González Charvay.
La Justicia ordenó la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en DiscapacidadArgentina12/12/2025
El fallo también suspendió el artículo de la ley que obligaba al Congreso a decir de donde sacaba los fondos para la implementación.
Salarios, indemnizaciones y vacaciones: los puntos que Sturzenegger aclaró sobre la reformaArgentina12/12/2025
El ministro defendió la iniciativa, confirmó que el fondo indemnizatorio se financiará con recursos que hoy van a jubilaciones y aclaró que la ley no permitirá pagar salarios con tickets.
Nación anunció el ingreso al RIGI de la inversión extranjera minera “más grande de la historia”Argentina12/12/2025
Las empresas BHP y Lundin Mining solicitaron el ingreso formal al régimen de grandes inversiones para explotar los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, en San Juan.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.
La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.
Escándalo en MasterChef: Andy Chango pidió la expulsión del Turco Husaín por "robo"Sociedad12/12/2025
El músico denunció en vivo que el exfutbolista le quitó dos huevos durante el desafío de comida de cancha y desató un tenso cruce frente al jurado.
Cayó el gobierno de Bulgaria tras semanas de protestas contra la corrupción y la llegada del euroEl Mundo12/12/2025
Ocurrió luego de varios días de protestas contra la corrupción y el presupuesto 2026 de aquel país. El país balcánico estaba a semanas de cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro.