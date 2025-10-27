Murió la actriz y docente Claudia Schijman a los 66 años

La reconocida actriz y docente falleció este domingo, según informó la Asociación Argentina de Actores. Destacó por su trayectoria de más de tres décadas en teatro, televisión, cine, publicidad y plataformas digitales.

Cultura & Espectáculos27/10/2025

983874-claudia-20schijman

Claudia Schijman, reconocida actriz y docente, murió este domingo, a los 66 años. Su muerte fue anunciada por la Asociación Argentina de Actores. Entre sus últimos papeles, se destacó su participación en El Eternauta, la serie protagonizada por Ricardo Darín.

“Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine”, afirmó la Asociación en un comunicado.

“Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, completaron. 

carlos-carrascosa-y-maria-marta-garcia-belsunceA 23 años del crimen de María Marta, Carlos Carrascosa prepara el juicio contra el Estado

Tal como detallaron desde la Asociación, y en el sitio especializado IMDb, Claudia actuó en el episodio 4 “Credo”, el 5 “Paisaje” y el 6 “Jugo de tomate frío” de El Eternauta.

Además, otro de sus últimos trabajos fue en la serie Menem con su papel de recepcionista.

Con información de Pagina 12

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail