La noche del domingo, un incendio en la Alcaidía General de Salta dejó varios internos hospitalizados, tres de ellos en terapia intensiva. Mientras la Justicia investiga las causas, los familiares de los detenidos denuncian falta de información, malos tratos y demoras para poder ver a sus seres queridos.

En diálogo con Aries, Natalia, tía de uno de los internos más afectados, relató el drama que viven desde entonces. “Nos enteramos por las redes sociales. Decían que había una pelea entre internos y los policías, que se habían amotinado y se habían prendido fuego. Lo único que escuchamos era que los presos gritaban que los ayuden, que se estaban quemando, y no abrían las celdas”, contó con angustia.

Su sobrino fue uno de los primeros trasladados en código rojo al hospital San Bernardo. “Está en terapia intensiva, entubado y con respirador. Nos dijeron que está sedado por la gravedad de las quemaduras”, explicó.

Natalia aseguró que muchos de los internados no participaron de la pelea que habría iniciado el incendio. “No tuvieron nada que ver. Les cayó el fuego y la mayoría tiene la cara quemada. Están esperando ver cómo evolucionan”, señaló.

La mujer también cuestionó la falta de respuestas oficiales y los obstáculos para visitar a su sobrino. “Nos pedían partida de nacimiento para darnos permiso de ingreso. Les dije que deberían ver la gravedad de lo que estamos pasando, no pedir papeles. Recién ahora están haciendo el permiso con DNI”, detalló.

Según contó, el joven no tiene condena firme y esperaba una audiencia de libertad para esta semana. “Está preso por una denuncia falsa. Iba a salir el viernes y pasó esto. Ahora no sabemos qué va a pasar”, lamentó.

“Ahí adentro, los internos se cuidan entre ellos. Los golpean, les hacen lo que quieren. Están cumpliendo una condena, pero eso no significa que no tengan derechos”, cerró Natalia.