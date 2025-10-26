Sáenz felicitó a Milei y marcó un límite al diálogo: "Que no se perjudique a los salteños"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reconoció el triunfo nacional de Javier Milei y envió un mensaje político desde sus redes sociales. “Mis felicitaciones a Javier Milei por su triunfo. Desde Salta vamos a acompañar con respeto y diálogo, siempre que no se perjudique a los salteños”, expresó en su cuenta oficial de X.

El mandatario provincial afirmó que “hoy empezamos a escribir una nueva historia” y sostuvo que su gestión mantendrá la defensa de los intereses locales como prioridad. “Porque para Salta, primero están los salteños”, subrayó.

En su mensaje, Sáenz también destacó el resultado que obtuvo su espacio político en la provincia y agradeció a los votantes. “Gracias de corazón a cada salteño que nos acompañó con su voto y que confió y confía en este proyecto. Hicimos una gran elección”, afirmó.

El gobernador remarcó que Salta tendrá representación en el Congreso nacional a través de Flavia Royón y Bernardo Biella, electos legisladores. Indicó que ambos “van a levantar la voz en defensa de los intereses de nuestra provincia y de nuestra gente”.

Sáenz evitó confrontar con el nuevo gobierno nacional y se mostró abierto al diálogo, aunque sostuvo que defenderá los recursos del Norte Grande. “Primero Salta”, finalizó.