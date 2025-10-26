Sáenz felicitó a Milei y marcó un límite al diálogo: "Que no se perjudique a los salteños"

Royón: “Los salteños eligieron a Salta; este triunfo es gracias a la valentía de Gustavo Sáenz”Política27/10/2025
Flavia Royón celebró su elección como senadora nacional por Primero los Salteños y agradeció a los votantes salteños por el respaldo.
El gobernador Gustavo Sáenz felicitó a Javier Milei por el triunfo electoral y aseguró que acompañará y habrá diálogo “siempre que no se perjudique a los salteños”.Política26/10/2025Ivana Chañi
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reconoció el triunfo nacional de Javier Milei y envió un mensaje político desde sus redes sociales. “Mis felicitaciones a Javier Milei por su triunfo. Desde Salta vamos a acompañar con respeto y diálogo, siempre que no se perjudique a los salteños”, expresó en su cuenta oficial de X.
El mandatario provincial afirmó que “hoy empezamos a escribir una nueva historia” y sostuvo que su gestión mantendrá la defensa de los intereses locales como prioridad. “Porque para Salta, primero están los salteños”, subrayó.
En su mensaje, Sáenz también destacó el resultado que obtuvo su espacio político en la provincia y agradeció a los votantes. “Gracias de corazón a cada salteño que nos acompañó con su voto y que confió y confía en este proyecto. Hicimos una gran elección”, afirmó.
El gobernador remarcó que Salta tendrá representación en el Congreso nacional a través de Flavia Royón y Bernardo Biella, electos legisladores. Indicó que ambos “van a levantar la voz en defensa de los intereses de nuestra provincia y de nuestra gente”.
Sáenz evitó confrontar con el nuevo gobierno nacional y se mostró abierto al diálogo, aunque sostuvo que defenderá los recursos del Norte Grande. “Primero Salta”, finalizó.
Hoy empezamos a escribir una nueva historia.— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) October 27, 2025
Porque para Salta, primero están los salteños.
Gracias de corazón a cada salteño que nos acompañó con su voto y que confió y confía en este proyecto.
Hicimos una gran elección, donde Salta se expresó con fuerza y eligió a… pic.twitter.com/Qmo2C2O2MD
Flavia Royón celebró su elección como senadora nacional por Primero los Salteños y agradeció a los votantes salteños por el respaldo.
El intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, acompañó a Gustavo Sáenz en el búnker de Primero los Salteños y destacó el resultado electoral. “Flavia y Bernardo son representantes formados, honestos y comprometidos con la provincia”, afirmó.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó al presidente Javier Milei por celebrar el resultado electoral y afirmó que la mayoría de la población rechaza el rumbo económico.
El gobernador bonaerense cuestionó la relación del presidente Javier Milei con Estados Unidos y denunció un intento de “saqueo de los recursos nacionales”. Reivindicó el liderazgo de Cristina Kirchner.
Javier Milei celebró el triunfo electoral de La Libertad Avanza y afirmó que la Argentina “inició una transformación irreversible dejando atrás el populismo”.
Javier Milei habló más de 16 minutos tras la victoria electoral de La Libertad Avanza y convocó a una "nueva mayoría política" para avanzar con reformas en el Congreso.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.