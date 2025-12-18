Inocencia Fiscal: El oficialismo logró media sanción en Diputados

La Provincia defendió la reforma del Estado: menos cargos políticos y fin del “yo no fui”
Con 130 votos a favor, el proyecto introduce cambios en el Régimen Penal Tributario, elevando el piso de evasión simple a $100 millones y reduciendo el plazo de prescripción de deudas a tres años.Política18/12/2025
Tras más de 14 horas de sesión, la Cámara de Diputados, con impulso del Gobierno nacional, aprobó hoy con media sanción el proyecto de ley de Principio de Inocencia Fiscal, que permite ingresar al sistema los bienes que no estén declarados en la economía formal.
La iniciativa que busca inyectar en la economía “los dólares del colchón” fue aprobada con 130 votos afirmativos, al tiempo que cosechó 107 negativos y dos abstenciones.
A instancias de una moción de la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici, la votación se hizo de manera inmediata sin lista de oradores dada la longitud que había tenido el debate del proyecto de Presupuesto 2026.
“Esta es la ley que nos dejó (José Luis) Espert. Es una ley para blanquear a los narcos, los evasores y los delincuentes”, protestó la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman.
Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois coincidió en que es una ley para el narcotráfico y apuntó contra la libertaria Lorena Villaverde, acusada por nexos con el narco.La ley propuesta por el Poder Ejecutivo nacional introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”, supo la Agencia Noticias Argentinas.
Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.
Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.
El artículo 39 del proyecto "establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos".
El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000.
En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).
Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.
Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.
Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.
Con información de Noticias Argentinas
