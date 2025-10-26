Durand celebró la victoria de Primero los Salteños: “Flavia Royón y Bernardo Biella defenderán a Salta en el Congreso”

Durante los festejos por la elección legislativa reciente, el intendente Emiliano Durand valoró la estrategia política impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, que permitió al frente Primero los Salteños obtener una banca en Diputados y una en el Senado.

“Gustavo tuvo la visión política de decir que se puede romper esta polarización y tener legisladores nacionales que por primera vez van a defender y representar a Salta”, expresó Durand.

El jefe comunal resaltó que el armado de la lista respondió a una visión federal y a la necesidad de debatir los temas que interesan a la provincia, como el desarrollo productivo, la generación de empleo y las obras de infraestructura.

Durand dedicó palabras de reconocimiento a los candidatos electos de su espacio:

“Flavia es una senadora de lujo, formada, que sabe qué va a defender y que va a trabajar por el trabajo de los salteños.

Bernardo es una persona honesta, de trabajo incansable”, sostuvo.

El intendente también agradeció el acompañamiento ciudadano y el compromiso del equipo de campaña, mencionando a Ignacio (Nacho) y Oriana, quienes integraron la lista provincial.

Con el 84% de los votos escrutados, La Libertad Avanza se impuso en la provincia, obteniendo dos bancas en el Senado (Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita) y dos en Diputados (Gabriela Flores y Carlos Zapata).

Primero los Salteños, en tanto, logró ingresar con Flavia Royón al Senado y con Bernardo Biella a la Cámara de Diputados.

La participación alcanzó el 65% del padrón electoral, en una jornada desarrollada con normalidad.