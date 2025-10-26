Durand celebró la victoria de Primero los Salteños: “Flavia Royón y Bernardo Biella defenderán a Salta en el Congreso”

Royón: “Los salteños eligieron a Salta; este triunfo es gracias a la valentía de Gustavo Sáenz”Política27/10/2025
Durante los festejos por la elección legislativa reciente, el intendente Emiliano Durand valoró la estrategia política impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, que permitió al frente Primero los Salteños obtener una banca en Diputados y una en el Senado.
“Gustavo tuvo la visión política de decir que se puede romper esta polarización y tener legisladores nacionales que por primera vez van a defender y representar a Salta”, expresó Durand.
El jefe comunal resaltó que el armado de la lista respondió a una visión federal y a la necesidad de debatir los temas que interesan a la provincia, como el desarrollo productivo, la generación de empleo y las obras de infraestructura.
Durand dedicó palabras de reconocimiento a los candidatos electos de su espacio:
“Flavia es una senadora de lujo, formada, que sabe qué va a defender y que va a trabajar por el trabajo de los salteños.
Bernardo es una persona honesta, de trabajo incansable”, sostuvo.
El intendente también agradeció el acompañamiento ciudadano y el compromiso del equipo de campaña, mencionando a Ignacio (Nacho) y Oriana, quienes integraron la lista provincial.
Con el 84% de los votos escrutados, La Libertad Avanza se impuso en la provincia, obteniendo dos bancas en el Senado (Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita) y dos en Diputados (Gabriela Flores y Carlos Zapata).
Primero los Salteños, en tanto, logró ingresar con Flavia Royón al Senado y con Bernardo Biella a la Cámara de Diputados.
La participación alcanzó el 65% del padrón electoral, en una jornada desarrollada con normalidad.
Flavia Royón celebró su elección como senadora nacional por Primero los Salteños y agradeció a los votantes salteños por el respaldo.
El gobernador Gustavo Sáenz felicitó a Javier Milei por el triunfo electoral y aseguró que acompañará y habrá diálogo “siempre que no se perjudique a los salteños”.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó al presidente Javier Milei por celebrar el resultado electoral y afirmó que la mayoría de la población rechaza el rumbo económico.
El gobernador bonaerense cuestionó la relación del presidente Javier Milei con Estados Unidos y denunció un intento de “saqueo de los recursos nacionales”. Reivindicó el liderazgo de Cristina Kirchner.
Javier Milei celebró el triunfo electoral de La Libertad Avanza y afirmó que la Argentina “inició una transformación irreversible dejando atrás el populismo”.
Javier Milei habló más de 16 minutos tras la victoria electoral de La Libertad Avanza y convocó a una "nueva mayoría política" para avanzar con reformas en el Congreso.
