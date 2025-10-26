La Libertad Avanza le sacó ventaja en Buenos Aires al peronismo por un punto

La Libertad Avanza logró revertir la diferencia de 14 puntos que obtuvo el peronismo en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de septiembre.

Política26/10/2025

SEYPIOESABOTZEPPSSNDKVJO7A

Los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires arrojan una ligera victoria de La Libertad Avanza, con el 41,53% de los votos, contra Fuerza Patria, que obtuvo el 40,84%.
 
De esta manera el partido libertario logró revertir la diferencia de 14 puntos que obtuvo el peronismo en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de septiembre.

WhatsApp Image 2025-10-26 at 21.17.56Resultados provisorios 2025: La Libertad Avanza gana con el 40,84% de los votos

Pasadas las 20 horas, desde el bunker de Fuerza Patria en la provincia, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó que las elecciones se desarrollaron “con total normalidad en toda la provincia de Buenos Aires con el nuevo sistema”.

Además señaló que en algunos establecimientos “se registraron largas colas porque había que explicarles cómo votar”, y subrayó la trascendencia de la jornada: “Es un día importantísimo, donde estamos votando en Argentina lo que va a pasar en Argentina”.

Con información de C5N

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail