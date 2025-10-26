La Libertad Avanza le sacó ventaja en Buenos Aires al peronismo por un punto

Milei: “Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado”
Javier Milei celebró el triunfo electoral de La Libertad Avanza y afirmó que la Argentina “inició una transformación irreversible dejando atrás el populismo”.
La Libertad Avanza logró revertir la diferencia de 14 puntos que obtuvo el peronismo en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de septiembre.
Los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires arrojan una ligera victoria de La Libertad Avanza, con el 41,53% de los votos, contra Fuerza Patria, que obtuvo el 40,84%.
De esta manera el partido libertario logró revertir la diferencia de 14 puntos que obtuvo el peronismo en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de septiembre.
Pasadas las 20 horas, desde el bunker de Fuerza Patria en la provincia, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó que las elecciones se desarrollaron “con total normalidad en toda la provincia de Buenos Aires con el nuevo sistema”.
Además señaló que en algunos establecimientos “se registraron largas colas porque había que explicarles cómo votar”, y subrayó la trascendencia de la jornada: “Es un día importantísimo, donde estamos votando en Argentina lo que va a pasar en Argentina”.
Javier Milei habló más de 16 minutos tras la victoria electoral de La Libertad Avanza y convocó a una "nueva mayoría política" para avanzar con reformas en el Congreso.
Según los datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral, el FIT logró el 9,09% en el territorio porteño y alcanzó el 5,03% en los comicios bonaerenses.
Bernardo Biella celebró su elección como diputado nacional por Primero los Salteños.
El dirigente libertario Alfredo Olmedo destacó el respaldo del presidente Javier Milei y de su hermana Karina, y afirmó que Salta aportó un “triunfo contundente” a La Libertad Avanza.
La Libertad Avanza (LLA) se adjudica un valioso triunfo en la provincia de Santa Fe en las elecciones nacionales. El peronismo, bajo el sello Fuerza Patria, se ubica como la segunda fuerza más votada.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.