Operativo de rescate en altura en Salta: Buscan a dos hombres en Cerro Pacuy

Elecciones sin incidentes en Orán
Desde Orán, el periodista Juan Carlos Corbacho informó que las elecciones nacionales se desarrollan con total tranquilidad en el norte provincial.
Un intenso operativo de búsqueda y rescate en altura se desarrolla en el cerro Pacuy, en el paraje El Chorrillo de Campo Quijano, Salta.Municipios26/10/2025
La Policía de Salta, Defensa Civil y especialistas del Club Amigos de la Montaña trabajan desde esta mañana en la búsqueda y rescate en altura de dos hombres de 30 años, quienes ascendieron ayer al cerro Pacuy, en el paraje El Chorrillo de Campo Quijano y no retornaron.
Familiares radicaron anoche la denuncia indicando que habían perdido comunicación. La última información fue que se encontraban a 4 mil metros de altura con condiciones climáticas desfavorables.
Intervienen Bomberos, Grupo de Operaciones de Rescate en Altura, Brigada de Investigaciones, División Canes y efectivos de la jurisdicción. Un equipo de rescate en altura de Gendarmería Nacional se sumó esta tarde al trabajo operativo.
Se coordinan las acciones desde una base operativa móvil instalada en El Chorrillo. Coordina las acciones el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilches.
El periodista Vicente Arias, desde San Antonio de los Cobres, informó que las elecciones nacionales se desarrollan con total normalidad en la Puna salteña. Las escuelas abrieron sin inconvenientes y los votantes concurren de manera fluida, pese al frío matinal.
El presidente de la Convención Constituyente y jefe de Gabinete municipal, Ignacio Benítez, adelantó que se limitará la reelección de concejales y se eliminará la vitalicidad del juez de Faltas. También impulsan más transparencia y digitalización.
El jefe de Gabinete de Tartagal, Ignacio Benítez, contó que el temporal del miércoles a la noche provocó árboles caídos, techos dañados y familias evacuadas. Aseguró que continuaron con la limpieza y la asistencia en los barrios.
La Municipalidad de San Lorenzo confirmó que se encuentra habilitado el acceso a la reserva municipal “Las Yungas”,
El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia coordina la asistencia a las familias afectadas por las fuertes lluvias en Tartagal. La zona oeste fue la más perjudicada, con 40 personas evacuadas y daños en viviendas.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La prohibición de venta de alcohol inicia el sábado a las 20:00 y finaliza el domingo a las 21:00 en supermercados, bares y restaurantes.
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.