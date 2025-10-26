Operativo de rescate en altura en Salta: Buscan a dos hombres en Cerro Pacuy

La Policía de Salta, Defensa Civil y especialistas del Club Amigos de la Montaña trabajan desde esta mañana en la búsqueda y rescate en altura de dos hombres de 30 años, quienes ascendieron ayer al cerro Pacuy, en el paraje El Chorrillo de Campo Quijano y no retornaron.

Familiares radicaron anoche la denuncia indicando que habían perdido comunicación. La última información fue que se encontraban a 4 mil metros de altura con condiciones climáticas desfavorables.

Intervienen Bomberos, Grupo de Operaciones de Rescate en Altura, Brigada de Investigaciones, División Canes y efectivos de la jurisdicción. Un equipo de rescate en altura de Gendarmería Nacional se sumó esta tarde al trabajo operativo.

Se coordinan las acciones desde una base operativa móvil instalada en El Chorrillo. Coordina las acciones el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilches.