Reapareció Alberto Fernández y votó en Puerto Madero para “defender la democracia”

El ex presidente, Alberto Fernández, apareció de manera pública para emitir su voto en las elecciones legislativas 2025 y, tras salir a las apuradas, expresó que se acercó para defender "la democracia".

Desde la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero, Fernández se acercó en su auto blanco y con una comitiva de seguridad para votar en el mismo lugar donde lo hace desde hace varias elecciones.

Aunque no quiso dar extensas declaraciones, solo expresó que con su voto está "defendiendo la democracia".

Minutos después se retiró y el vehículo escapó a gran velocidad de la UCA.

