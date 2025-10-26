Leavy denunció reparto de bolsones en camiones municipales: “Nunca vi algo así con tanta impunidad”

Sergio “Oso” Leavy denunció que camiones del municipio de Tartagal repartían bolsones durante la jornada electoral y calificó el hecho como “una impunidad total”.

26/10/2025

sergio leavy denuncia

El candidato a senador nacional por el Partido de la Victoria, Sergio “Oso” Leavy, votó este domingo en la ciudad de Tartagal y denunció públicamente el presunto uso de recursos municipales durante la jornada electoral.

En diálogo con Aries, relató: “Cuando estaba recorriendo la ciudad, me encontré con camiones municipales repartiendo bolsones y bebidas. Hicimos un video y después fuimos a la misión, donde había once camionetas con el poncho haciendo lo mismo. La verdad, indignación total. Nunca vi algo así con tanta impunidad”.

Leavy explicó que la denuncia fue radicada en la comisaría 42 de Tartagal, contra el municipio local. “Son camiones totalmente identificados, que dicen ‘Municipalidad de Tartagal, donado por el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación’. Tienen número de patente y los registramos en video”, afirmó.

El candidato sostuvo que su intención no fue generar conflicto, sino reclamar transparencia:

“Queremos convencer contando quiénes somos y qué proponemos, no comprando voluntades. Hace tres días hubo un tormentón en la misión La Loma, que destruyó viviendas, y el municipio ni siquiera se acercó a ayudar. Pero hoy reparten bolsones a plena luz del día”.

Leavy calificó la situación como un hecho de “gravedad institucional” y pidió intervención policial. “Hablé con el comisario de la regional número cuatro y con oficiales para que se detenga este accionar. Me parece que la policía debería controlar y garantizar que estas cosas no pasen”, añadió.

Finalmente, expresó su asombro por lo ocurrido: “Nunca se vio algo así, en ningún lugar del país. Creíamos que estas prácticas ya estaban erradicadas. Es una impunidad total”, concluyó.

 

