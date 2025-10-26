Leavy denunció reparto de bolsones en camiones municipales: “Nunca vi algo así con tanta impunidad”

“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.
Sergio “Oso” Leavy denunció que camiones del municipio de Tartagal repartían bolsones durante la jornada electoral y calificó el hecho como “una impunidad total”.Política26/10/2025Ivana Chañi
El candidato a senador nacional por el Partido de la Victoria, Sergio “Oso” Leavy, votó este domingo en la ciudad de Tartagal y denunció públicamente el presunto uso de recursos municipales durante la jornada electoral.
En diálogo con Aries, relató: “Cuando estaba recorriendo la ciudad, me encontré con camiones municipales repartiendo bolsones y bebidas. Hicimos un video y después fuimos a la misión, donde había once camionetas con el poncho haciendo lo mismo. La verdad, indignación total. Nunca vi algo así con tanta impunidad”.
Leavy explicó que la denuncia fue radicada en la comisaría 42 de Tartagal, contra el municipio local. “Son camiones totalmente identificados, que dicen ‘Municipalidad de Tartagal, donado por el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación’. Tienen número de patente y los registramos en video”, afirmó.
El candidato sostuvo que su intención no fue generar conflicto, sino reclamar transparencia:
“Queremos convencer contando quiénes somos y qué proponemos, no comprando voluntades. Hace tres días hubo un tormentón en la misión La Loma, que destruyó viviendas, y el municipio ni siquiera se acercó a ayudar. Pero hoy reparten bolsones a plena luz del día”.
Acabo de hacer una denuncia en la Comisaría 42 contra el intendente de Tartagal, Franco Hernández porque en plena jornada electoral encontré un camión de la Municipalidad lleno de bolsones para entregar en la Comunidad del kilómetro 6.— Sergio Oso Leavy (@ElOsoLeavy) October 26, 2025
Lo que pasó hoy es inadmisible y una… pic.twitter.com/YnmUcoVFdX
Leavy calificó la situación como un hecho de “gravedad institucional” y pidió intervención policial. “Hablé con el comisario de la regional número cuatro y con oficiales para que se detenga este accionar. Me parece que la policía debería controlar y garantizar que estas cosas no pasen”, añadió.
Finalmente, expresó su asombro por lo ocurrido: “Nunca se vio algo así, en ningún lugar del país. Creíamos que estas prácticas ya estaban erradicadas. Es una impunidad total”, concluyó.
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, emitió su voto en la ciudad de Salta y aseguró que la elección definirá el equilibrio institucional del país.
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, destacó la importancia del Congreso que se conformará tras estas elecciones y llamó a votar “sin miedo” con la Boleta Única de Papel.
El ex presidente se acercó a la Universidad Católica Argentina acompañado de su comitiva, emitió su voto y se retiró rápidamente sin brindar declaraciones extensas.
“Necesitamos un mejor Congreso, que lea las leyes, que las entienda", agregó con énfasis el primer candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos.
El funcionario evitó cruces internos y remarcó que cada espacio dentro de la alianza tiene roles distintos durante la campaña.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La Justicia Electoral difundió un instructivo para guiar a los votantes, ya que a nivel provincial continúa vigente el sistema de boleta electrónica.
Un fuerte temporal dejó más de cien milímetros de lluvia durante la madrugada, provocando inundaciones, especialmente en la Avenida General Paz.
La prohibición de venta de alcohol inicia el sábado a las 20:00 y finaliza el domingo a las 21:00 en supermercados, bares y restaurantes.