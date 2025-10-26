Espert votó en Beccar y destacó la importancia de la democracia

José Luis Espert votó esta mañana en una escuela de Beccar tras haber renunciado a su candidatura y evitó hablar sobre la causa que lo investiga por sus vínculos con Fred Machado.

El legislador libertario llegó pasadas las 9:30 al establecimiento ubicado en Pedro de Mendoza al 2600. Al ser consultado por la prensa, se limitó a dar un breve testimonio.

“Es un día muy bueno para la democracia, cada vez que se vota se ratifica la democracia, lo cual es una excelente noticia”, fueron sus primeras palabras.

Cuando los reporteros presentes le preguntaron sobre su vínculo con el empresario detenido por narcotráfico, solo respondió que no iba a dar más declaraciones al respecto. “Todo lo que tenía que decir, lo dije al principio, no tengo nada más”, sostuvo.

Ante las repreguntas de los periodistas sobre su imagen en la boleta, el legislador insistió con su negativa sobre el tema y sumó: “Es ubicarme en los lugares que me corresponden, yo los respeté a ustedes, ustedes respétenme a mí”.

“Siempre me consideré un ciudadano común, normal, que quería hacer un aporte a la política”, concluyó y sobre el final se limitó a decir que iba a esperar a su esposa, que todavía estaba emitiendo su voto, para retirarse.

Con información de TN