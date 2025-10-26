Espert votó en Beccar y destacó la importancia de la democracia

“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.
Tras renunciar a su candidatura, el diputado emitió su voto y se limitó a hablar sobre la importancia de la participación ciudadana.Política26/10/2025
José Luis Espert votó esta mañana en una escuela de Beccar tras haber renunciado a su candidatura y evitó hablar sobre la causa que lo investiga por sus vínculos con Fred Machado.
El legislador libertario llegó pasadas las 9:30 al establecimiento ubicado en Pedro de Mendoza al 2600. Al ser consultado por la prensa, se limitó a dar un breve testimonio.
“Es un día muy bueno para la democracia, cada vez que se vota se ratifica la democracia, lo cual es una excelente noticia”, fueron sus primeras palabras.
Cuando los reporteros presentes le preguntaron sobre su vínculo con el empresario detenido por narcotráfico, solo respondió que no iba a dar más declaraciones al respecto. “Todo lo que tenía que decir, lo dije al principio, no tengo nada más”, sostuvo.
Ante las repreguntas de los periodistas sobre su imagen en la boleta, el legislador insistió con su negativa sobre el tema y sumó: “Es ubicarme en los lugares que me corresponden, yo los respeté a ustedes, ustedes respétenme a mí”.
“Siempre me consideré un ciudadano común, normal, que quería hacer un aporte a la política”, concluyó y sobre el final se limitó a decir que iba a esperar a su esposa, que todavía estaba emitiendo su voto, para retirarse.
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, emitió su voto en la ciudad de Salta y aseguró que la elección definirá el equilibrio institucional del país.
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, destacó la importancia del Congreso que se conformará tras estas elecciones y llamó a votar “sin miedo” con la Boleta Única de Papel.
El ex presidente se acercó a la Universidad Católica Argentina acompañado de su comitiva, emitió su voto y se retiró rápidamente sin brindar declaraciones extensas.
“Necesitamos un mejor Congreso, que lea las leyes, que las entienda", agregó con énfasis el primer candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos.
El funcionario evitó cruces internos y remarcó que cada espacio dentro de la alianza tiene roles distintos durante la campaña.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La Justicia Electoral difundió un instructivo para guiar a los votantes, ya que a nivel provincial continúa vigente el sistema de boleta electrónica.
Un fuerte temporal dejó más de cien milímetros de lluvia durante la madrugada, provocando inundaciones, especialmente en la Avenida General Paz.
La prohibición de venta de alcohol inicia el sábado a las 20:00 y finaliza el domingo a las 21:00 en supermercados, bares y restaurantes.