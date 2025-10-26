Santilli reconoció que fue “una campaña difícil” y llamó a votar

Royón habló de una “elección bisagra” este domingo
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, emitió su voto en la ciudad de Salta y aseguró que la elección definirá el equilibrio institucional del país.
El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza destacó la corta preparación de 18 días tras la renuncia de José Luis Espert y alentó a los ciudadanos a participar de la elección.Política26/10/2025
El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires admitió hoy que fue “una campaña electoral difícil” debido a la situación que se vivió con José Luis Espert, quien encabezaba la lista de ese espacio pero debió renunciar, lo que provocó que el dirigente del PRO ocupara su lugar apenas 18 días antes de los comicios de este domingo.
“Ha sido una campaña difícil, corta para mí, 18 días. Difícil. Pero he puesto toda la actitud, toda la garra, y de eso se trata. Pero lo más importante es que la gente venga a votar”, dijo Santillo tras emitir su voto en la localidad de Tigre. El actual diputado insistió con la importancia de que la gente vaya a votar “porque tiene la oportunidad hoy de elegir”. A su vez, aseguró que su expectativa está puesta “en descontar la distancia” que el peronismo obtuvo en las elecciones legislativas provinciales del pasado 7 de septiembre, cuando obtuvo el triunfo con cerca de 15 puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza.
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, destacó la importancia del Congreso que se conformará tras estas elecciones y llamó a votar “sin miedo” con la Boleta Única de Papel.
El ex presidente se acercó a la Universidad Católica Argentina acompañado de su comitiva, emitió su voto y se retiró rápidamente sin brindar declaraciones extensas.
“Necesitamos un mejor Congreso, que lea las leyes, que las entienda", agregó con énfasis el primer candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos.
El funcionario evitó cruces internos y remarcó que cada espacio dentro de la alianza tiene roles distintos durante la campaña.
Sergio “Oso” Leavy denunció que camiones del municipio de Tartagal repartían bolsones durante la jornada electoral y calificó el hecho como “una impunidad total”.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La Justicia Electoral difundió un instructivo para guiar a los votantes, ya que a nivel provincial continúa vigente el sistema de boleta electrónica.
Un fuerte temporal dejó más de cien milímetros de lluvia durante la madrugada, provocando inundaciones, especialmente en la Avenida General Paz.
La prohibición de venta de alcohol inicia el sábado a las 20:00 y finaliza el domingo a las 21:00 en supermercados, bares y restaurantes.