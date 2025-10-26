Las autoridades de mesa que trabajarán mañana en las Elecciones Nacionales cobrarán un viático de cuarenta mil pesos por la jornada. Si realizaron la capacitación previa, percibirán un monto extra.
Elecciones en Salta: qué cargos se renuevan este domingo 26 de octubre
Hoy los salteños votan para renovar tres bancas nacionales entre siete fuerzas políticas, con custodia de 5 mil policías en más de 500 escuelas habilitadas.Política26/10/2025Ivana Chañi
Los salteños participaban este domingo 26 de octubre de las elecciones nacionales para renovar tres bancas en Diputados y Senadores, con nueve listas en competencia. Más de 500 escuelas están habilitadas como centros de votación, con mesas abiertas de 8 a 18 horas.
El Ministerio de Seguridad desplega 5.000 policías para garantizar el desarrollo de la jornada y el traslado de las urnas. El voto era obligatorio para personas de 18 a 70 años y opcional para jóvenes y adultos mayores.
Consejos útiles:
- Sin sobre: la autoridad de mesa entrega una boleta por votante.
- Útil de escritura: la mesa provee una fibra indeleble; no hace falta llevar lapicera.
- Voto por categoría: se puede elegir por separado Senadores y Diputados (por el mismo frente o por frentes distintos).
- Voto en blanco por categoría: si no desea optar en una de las dos, deja ese renglón sin marcar.
- Corrección de error: si se equivocó, pida una boleta nueva; la anterior se anula.
- Prohibido fotografiar el voto: hay multas por violar la prohibición.
- Dónde voto: conviene chequear el padrón porque pueden haber cambiado escuela o mesa tras el Censo 2022, indicó.
Este domingo, la ciudadanía elegirá 127 nuevos diputados nacionales, lo que redefinirá la composición de la Cámara Baja. La elección será clave para las fuerzas políticas.
Dónde voto en Salta: consultá el padrón electoral para el domingo 26 de octubre
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
[VIDEO] Boleta Única de Papel: cómo se votará en Salta en las elecciones del 26 de octubre
La Justicia Electoral difundió un instructivo para guiar a los votantes, ya que a nivel provincial continúa vigente el sistema de boleta electrónica.
