Elecciones en Salta: qué cargos se renuevan este domingo 26 de octubre

Hoy los salteños votan para renovar tres bancas nacionales entre siete fuerzas políticas, con custodia de 5 mil policías en más de 500 escuelas habilitadas.

Los salteños participaban este domingo 26 de octubre de las elecciones nacionales para renovar tres bancas en Diputados y Senadores, con nueve listas en competencia. Más de 500 escuelas están habilitadas como centros de votación, con mesas abiertas de 8 a 18 horas.

El Ministerio de Seguridad desplega 5.000 policías para garantizar el desarrollo de la jornada y el traslado de las urnas. El voto era obligatorio para personas de 18 a 70 años y opcional para jóvenes y adultos mayores. 

Consejos útiles: 

  • Sin sobre: la autoridad de mesa entrega una boleta por votante.
  • Útil de escritura: la mesa provee una fibra indeleble; no hace falta llevar lapicera.
  • Voto por categoría: se puede elegir por separado Senadores y Diputados (por el mismo frente o por frentes distintos).
  • Voto en blanco por categoría: si no desea optar en una de las dos, deja ese renglón sin marcar.
  • Corrección de error: si se equivocó, pida una boleta nueva; la anterior se anula.
  • Prohibido fotografiar el voto: hay multas por violar la prohibición.
  • Dónde voto: conviene chequear el padrón porque pueden haber cambiado escuela o mesa tras el Censo 2022, indicó.

