Elecciones en Salta: qué cargos se renuevan este domingo 26 de octubre

Los salteños participaban este domingo 26 de octubre de las elecciones nacionales para renovar tres bancas en Diputados y Senadores, con nueve listas en competencia. Más de 500 escuelas están habilitadas como centros de votación, con mesas abiertas de 8 a 18 horas.

El Ministerio de Seguridad desplega 5.000 policías para garantizar el desarrollo de la jornada y el traslado de las urnas. El voto era obligatorio para personas de 18 a 70 años y opcional para jóvenes y adultos mayores.

Consejos útiles: