Desmantelaron un punto de venta de cocaína en Apolinario Saravia

[VIDEO] Pelea a facazos en zona de La Casona
Dos hombres en aparente estado de ebriedad se enfrentaron con cuchillos en inmediaciones al tradicional patio de comidas en calle Luis Burela.
Detuvieron a dos hombres y una mujer y secuestraron más de 200 dosis de cocaína tras allanamientos en tres inmuebles.Policiales24/10/2025
Este jueves, efectivos de la Sección Narcocriminalidad 2 de Apolinario Saravia detuvieron a dos hombres y una mujer mayores de edad en el marco de una investigación que se originó por una denuncia web.
Tras las tareas de los investigadores se allanaron tres inmuebles en los barrios El Obraje y 17 de octubre. Se secuestraron más de 200 dosis cocaína, dinero en efectivo y elementos de interés para la causa por comercialización de droga.
Los procedimientos se realizaron con la colaboración de la División Narcocriminal de Las Lajitas, Joaquín V. González y la Sección Narcocriminal de Capital.
Intervino la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 6.
Dos hombres en aparente estado de ebriedad se enfrentaron con cuchillos en inmediaciones al tradicional patio de comidas en calle Luis Burela.
La cantante Lourdes Fernández, ex integrante de Bandana, fue encontrada. La Policía de la Ciudad la halló en su departamento de Palermo.
Una niña de 10 años fue hallada sin vida ayer martes en barrio Libertad, en la zona sudeste de la capital salteña.
Son sindicados como sospechosos de haber golpeado a un joven durante la madrugada del pasado domingo, cuando se retiraba de un local bailable.
La Policía demoró a dos personas en el barrio San Benito tras un insólito intento de hurto. Se trata de un hombre de 28 años y una mujer de 26, quienes intentaron llevarse un cesto de residuos de una vivienda.
La investigación se inició a partir de una denuncia web anónima y culminó esta madrugada con diez allanamientos simultáneos y varias personas detenidas.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El conjunto londinense llegó a esta tercera fecha con un partido ganado y uno perdido, por lo que un tropezón en casa podría complicar su futuro en la competición.
El fenómeno afectó a la ciudad de Tartagal y distintas localidades del departamento San Martín. Lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de árboles provocaron anegamientos y cortes de energía.
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.