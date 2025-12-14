Estudiantes, campeón del Clausura 2025

Con un espectacular marco en el Estadio Único Madre de Ciudades, los equipos de Gustavo Costas y Eduardo Domínguez tuvieron un inicio de partido lento.

A pesar de no haber creado muchas chances de gol, fue el Pincha el que tuvo las más claras, pero la figura de Facundo Cambeses se agigantó e impidió que su equipo se fuera abajo al entretiempo.

En el inicio del complemento, Estudiantes continuó manejando los hilos del encuentro y parecía que Racing iba a recibir un duro golpe.

Cambeses chocó con Carrillo y quedó muy resentido, por lo que tuvo que ser atendido en dos oportunidades. El orgullo pudo más y el arquero se quedó en la cancha mientras Gabriel Arias se volvía a poner la pechera de los suplentes.

Con el correr de los minutos el Pincha se fue desdibujando en la cancha y fallando mucho pases sencillos.

En una mala sucesión de decisiones, Estudiantes le dejó servido un contragolpe a Racing y no perdonó.

Dos defensores del conjunto de La Plata cometieron errores seguido, la pelota le quedó a Maravilla y el delantero la picó por arriba de Muslera para poner el 1-0 a los 81 minutos.

Cuando parecía que la victoria se iba para Avellaneda, la pelota parada fue la mejor aliada de Estudiantes y Carrillo anotó el 1-1 de cabeza con el que se fueron al alargue.

En el primer tiempo extra la única chance clara fue para el Pincha en los pies del Lucas Alario, pero su disparo se fue por arriba del travesaño.

En el segundo tiempo del alargue la oportunidad más peligrosa fue para La Academia, pero Fernando Muslera mandó al tiro del esquina el cabezazo de Martínez.

En la definición desde el punto de penal los arqueros se lucieron, primero Cambeses atajándole el disparo a Edwuin Cetré y luego Muslera haciendo lo propio ante Gastón Martirena.

Finalmente fue Franco Pardo el que falló su tiro penal y así el título fue para Estudiantes, además del pasaje a la próxima CONMEBOL Libertadores.

