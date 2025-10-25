Un ex JP Morgan asume la Secretaría de Finanzas; clave en la negociación del swap

El cargo de secretario de Finanzas ya tiene dueño tras la salida de Pablo Quirno, quien fue ascendido a canciller.

Asumirá ese estratégico puesto el economista chileno José Luis Daza, actual número dos de Luis Caputo en el Ministerio de Economía.

Exmiembro del equipo de macroeconomía del JP Morgan, Daza conoció a Caputo en Nueva York en los años en que ambos trabajaron para esa entidad financiera, durante los '90.

Este viernes por la noche, Milei habló en el encuentro realizado por el JP Morgan en Buenos Aires, y mantuvo una reunión con su CEO, Jamie Dimon, el banquero más influyente de Wall Street.

El gobierno argentino saldrá a buscar unos USD 5.000 millones al mercado el año próximo, pero eso solo será posible si la tasa de riesgo país retorna a la zona de los 500 puntos básicos, ya que en la actualidad supera los 1.000.

Daza desepeñó un rol clave en las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos en las últimas semanas, previo a que se confirmara el swap por US$ 20.000 millones.

El anuncio oficial se haría entre lunes y martes próximos, tras las elecciones legislativas, según fuentes cercanas a Caputo.

Daza, quien trabajó varios años junto al ahora ministro de Economía en la actividad privada, había asumido su cargo en septiembre de 2024, cuando reemplazó a Joaquín Cottani.

Nacido en Argentina pero nacionalizado chileno, participó en la confección del índice que actualmente mide el riesgo país de manera diaria.

Antes de llegar a su cargo en la Argentina, Daza llegó a mencionarse como posible ministro de Economía de Chile en caso de que el candidato presidencial de derecha, José Antonio Kast, hubiese resultado vencedor en 2021 frente a Gabriel Boric, actual presidente trasandino.

Con información de Noticias Argentinas