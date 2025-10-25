Este domingo, la ciudadanía elegirá 127 nuevos diputados nacionales, lo que redefinirá la composición de la Cámara Baja. La elección será clave para las fuerzas políticas.
Un ex JP Morgan asume la Secretaría de Finanzas; clave en la negociación del swap
El Ministerio de Economía ya definió al reemplazante de Pablo Quirno, ascendido a Canciller: se trata del economista chileno José Luis Daza. Daza, actual número dos de Luis Caputo.Política25/10/2025
El cargo de secretario de Finanzas ya tiene dueño tras la salida de Pablo Quirno, quien fue ascendido a canciller.
Asumirá ese estratégico puesto el economista chileno José Luis Daza, actual número dos de Luis Caputo en el Ministerio de Economía.
Exmiembro del equipo de macroeconomía del JP Morgan, Daza conoció a Caputo en Nueva York en los años en que ambos trabajaron para esa entidad financiera, durante los '90.
Este viernes por la noche, Milei habló en el encuentro realizado por el JP Morgan en Buenos Aires, y mantuvo una reunión con su CEO, Jamie Dimon, el banquero más influyente de Wall Street.
El gobierno argentino saldrá a buscar unos USD 5.000 millones al mercado el año próximo, pero eso solo será posible si la tasa de riesgo país retorna a la zona de los 500 puntos básicos, ya que en la actualidad supera los 1.000.
Daza desepeñó un rol clave en las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos en las últimas semanas, previo a que se confirmara el swap por US$ 20.000 millones.
El anuncio oficial se haría entre lunes y martes próximos, tras las elecciones legislativas, según fuentes cercanas a Caputo.
Daza, quien trabajó varios años junto al ahora ministro de Economía en la actividad privada, había asumido su cargo en septiembre de 2024, cuando reemplazó a Joaquín Cottani.
Nacido en Argentina pero nacionalizado chileno, participó en la confección del índice que actualmente mide el riesgo país de manera diaria.
Antes de llegar a su cargo en la Argentina, Daza llegó a mencionarse como posible ministro de Economía de Chile en caso de que el candidato presidencial de derecha, José Antonio Kast, hubiese resultado vencedor en 2021 frente a Gabriel Boric, actual presidente trasandino.
Con información de Noticias Argentinas
Según datos publicados por Chequeado, Romero declaró más de $4.300 millones, seguido por Carmen Álvarez Rivero y Martín Lousteau.
Guaymás sobre la reforma laboral: “destruye derechos históricos de los trabajadores”
El dirigente de camioneros cuestionó la iniciativa del gobierno y señaló que precariza el empleo, elimina la negociación colectiva y exige atención del movimiento obrero.
Kicillof criticó a Milei y calificó su gestión económica como una “estafa de Tik-Tok”Política24/10/2025
El gobernador bonaerense cuestionó la administración libertaria, aseguró que JP Morgan “tomó” el Ministerio de Economía y advirtió que el país se está “timbeando” a la vista de todos.
El candidato a diputado nacional reconoció que el referente del Frente Renovador “lo ayudó mucho en la campaña” y se fundió en un abrazo con él, tras años de cruces internos desde las elecciones de 2023.
El encuentro anual del gigante financiero en Argentina incluirá reuniones a agenda abierta con el presidente y el ministro de Economía. Se espera que se aborden temas vinculados a un préstamo internacional.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.
Fin de semana con descenso de temperatura y lluvias en Salta
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
Al menos 18 aeronaves ejecutivas arribaron al aeropuerto, muchas vinculadas al evento que encabeza Jamie Dimon, CEO del banco.
Según datos publicados por Chequeado, Romero declaró más de $4.300 millones, seguido por Carmen Álvarez Rivero y Martín Lousteau.